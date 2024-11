Leyva a la Procuraduría tras sanción de 10 años en su contra: "Críticas y apelación"

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó al excanciller Álvaro Leyva por 10 años, por haber declarado desierta la licitación de los pasaportes, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.

Tras conocer el fallo, el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva , se fue contra la Procuraduría afirmando que era un fallo “mezquino y ruidoso”, tras conocerse la decisión del Ministerio Público de inhabilitarlo y suspenderlo por una década para el ejercicio de funciones públicas.

“A mí Cabello no me significa nada, ella es una señora que tiene un cargo público a expensas naturalmente del interés de mucha gente que está detrás de ella, no es autónoma, siempre hay alguien detrás”, expresó Leyva refiriéndose a la procuradora.

“Resulta idóneo, necesario, no lesivo y proporcional imponerle al señor Leyva Durán la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años”, señaló el procurador Ernesto Espinosa.

El exfuncionario además reiteró las críticas al proceso de juicio, pues reafirmó que la ausencia de los demás procuradores que conforman la sala de juzgamiento es un vicio de procedimiento y advirtió que el caso será anulado.

El organismo impuso la sanción luego de considerar que el canciller actuó sin fundamento legal para declarar como desierto el proceso de contratación.