Lili Pink dice que no tiene relación con capturado en caso de lavado de activos y contrabando

La empresa Fast Moda, vinculada a la marca de ropa interior Lili Pink, emitió un comunicado público en el que se desmarca de cualquier relación actual con Walter Francisco Martínez Martínez, cuya captura ha puesto bajo la lupa uno de los expedientes más sensibles de los últimos años en Colombia por presunto contrabando y lavado de activos.

Según el pronunciamiento conocido este lunes, la compañía aseguró que Martínez Martínez “no mantiene vínculo alguno de carácter comercial, contractual, laboral, societario ni operativo con la compañía”, ni tampoco con la operación empresarial asociada a la marca desde el año 2021.

Lili Pink Foto: Lili Pink

Fast Moda S.A.S. explicó que la relación que existió en el pasado se limitó “exclusivamente a una relación comercial de carácter cliente-proveedor”, en el marco de la cadena de suministro y dentro de las dinámicas habituales del sector retail.

La empresa enfatizó además que Walter Francisco Martínez Martínez “nunca hizo parte de la estructura administrativa, directiva o societaria de Lili Pink”, ni tuvo participación en la toma de decisiones empresariales.



“Cualquier situación personal, conducta o investigación relacionada con el señor Walter Francisco Martínez Martínez corresponde exclusivamente a su ámbito individual y resulta completamente ajena e independiente de las operaciones, principios y entorno empresarial de la marca Lili Pink”, señaló el comunicado.

La firma también manifestó que espera que al capturado se le respeten el debido proceso y la presunción de inocencia, al tiempo que reiteró su compromiso “con el cumplimiento de la ley, la transparencia empresarial y la colaboración con las autoridades competentes en caso de ser requerida". El documento fue suscrito por el abogado penalista Iván Cancino, apoderado de Lili Pink.

