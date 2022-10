Los bienes incautados al entorno familiar del exgobernador Alejandro Lyons

El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, afirmó que el ente acusador incautó doce nuevos bienes inmuebles con fines de extinción de dominio que eran de propiedad de la familia del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, vinculado al escándalo del cártel de la toga.



Uno de los bienes estaba registrado a nombre del senador Bernardo Miguel Elías que fue capturado también por su relación con Odebrecht y por recibir dinero de la multinacional brasileña a través de otras empresas para patrocinar campañas políticas.

Los bienes tienen un valor de $18.500 millones de pesos y están ubicados en Montería, Sincelejo y Coveñas, en donde había una cabaña vacacional. Hay que recordar que Lyons está relacionado también al cartel de la hemofilia y del sida en Córdoba con alrededor de $9.000 millones de pesos que, se cree, fueron a parar a sus bolsillos, además de un detrimento patrimonial de cerca de $50.000 millones.



“Luego de la intervención del Gaula del Ejército y el CTI se incautaron estos bienes. Estas medidas cautelares se suman a otras dos impuestas el 7 y el 17 de noviembre del año 2017. Este operativo se llevó a cabo en la mañana de hoy”, resaltó el fiscal.

Publicidad

Vea aquí: Lyons deberá responder por supuestas terapias a niños con síndrome de down



En total el valor de todos los bienes que fueron incautados, incluyendo los de noviembre, suman más de $25 mil millones de pesos.



Martínez añadió que “todas las condicionalidades del principio de oportunidad de Alejandro Lyons están por escrito y cualquier incumplimiento podría terminar en la pérdida del principio de oportunidad y esa valoración depende del fiscal General” puntualizó.



De otro lado, el fiscal dijo qué hay que revisar la ley por los beneficios otorgados a Luis Gustavo Moreno.



“Aquí se denuncia la conducta de concusión de Luis Gustavo Moreno y en el allanamiento a cargos se pretende el beneficio de la rebaja de pena de manera competente. De esta manera se envilece el sentido punitivo del derecho y se manda un muy mal mensaje a la sociedad. Pero la culpa no es de los jueces. La culpa es de la ley. Hemos presentado proyectos de ley a consideración del Congreso de la República que no han merecido ningún trámite”.



Finalmente, Martínez señaló que actualmente hay seis nuevas investigaciones por denuncias recibidas contra el exfiscal anticorrupción como servidor judicial. Reiteró que en el caso de Moreno no va a haber impunidad y anunció que luego de ocho meses la Fiscalía logró desencriptar el teléfono de Luis Gustavo Moreno. “Tenemos información en relación a 850 abonados y usuarios”.