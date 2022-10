Los delitos que les imputarán a los capturados por caso Santrich

Este lunes a las 11:00 de la mañana empieza la audiencia de imputación de cargos en contra del exsenador Luis Alberto Gil, el fiscal de la JEP Carlos Julián Bermeo, Ana Cristina Solarte, Luis Orlando Villamizar y Yamit Prieto Acero, capturados en flagrancia por haber recibido 500.000 dólares para, supuestamente, incidir en el trámite de la extradición de Jesús Santrich.

Fuentes del proceso aseguran que el fiscal de apoyo Bermeo será imputado por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de influencias, al resto les imputarán cargos por concierto para delinquir y cohecho.

Este sábado, el juez de garantías declaró legales las capturas de los cinco detenidos, lo cual quiere decir que la Fiscalía cumplió con todos los protocolos y no les violó ningún derecho al momento del operativo.

Y es que esa primera audiencia estuvo rodeada de cualquier tipo de inconvenientes. En primer lugar, el mismo viernes, horas después de haber sido capturado, el excongresista Gil tuvo problemas cardiacos y tuvo que ser trasladado la Clínica Colombia.

El sábado todos los detenidos fueron trasladados a esa clínica para que se hicieran ahí todas las legalizaciones. Sin embargo, sólo declararon legal la detención de Gil y los otros cuatro fueron trasladados a los juzgados de Paloquemao, donde también dieron aval a sus detenciones y la diligencia terminó a las 4:30 de la mañana del domingo.

Después de la audiencia de imputación de cargos en donde se conocerá si los detenidos aceptan o no su responsabilidad en lo que dice la Fiscalía, vendrá la audiencia de medida de aseguramiento. Ahí, el delegado del ente acusador solicitará al juez que los envíe a la cárcel preventivamente.

-Teoría del caso:

Según la Fiscalía, las cinco personas fueron detenidas en operativos simultáneos es dos hoteles en el norte de la capital del país. En uno, capturaron al fiscal Bermeo, al excongresista Gil y a Ana Cristina Solarte.

En un video divulgado de la fiscalía se ve cuando el funcionario de la JEP recibe un fajo de billetes y lo mete en su blazer. Fajo que, según la Fiscalía, eran 40.000 dólares en efectivo.

En el otro hotel capturaron al resto de particulares cuando, supuestamente, entregaban otros 460.000 dólares en efectivo. Todos los dineros, que suman 500.000 dólares, serían parte de un anticipo de un negocio total de 2 millones de dólares para frenar, supuestamente, la extradición de Santrich.

-La JEP:

La JEP explicó en un comunicado que Bermeo era fiscal de apoyo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la jurisdicción que se dedica exclusivamente a investigar. Por lo que, aseguran, la UIA no tiene ninguna participación en los procesos donde se estudian las solicitudes de garantía de no extradición y que, en consecuencia, no tiene nada que ver en el proceso de Santrich.

"La UIA no tiene ninguna participación en los procesos donde se estudian las solicitudes de garantía de no extradición, contemplada en el artículo 19 transitorio de la Constitución Política" de Colombia, explica la JEP.

El alto tribunal de justicia transicional añadió que "en el proceso de Zeuxis Paucias Hernández, la UIA no desempeña ningún rol" y que esa unidad "funciona de manera autónoma de la magistratura de la JEP, la cual no tiene ninguna injerencia en la escogencia de sus funcionarios".