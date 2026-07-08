Los informes del expediente de Fiscalía en investigación de presunta red de deforestación en Meta

Los informes técnicos que sustentan la investigación de la Fiscalía por una presunta red dedicada a la deforestación de 52 mil hectáreas y al acaparamiento ilegal de tierras en Mapiripán, Meta describen una serie de hallazgos recopilados durante varios años que, según el ente acusador, evidenciarían un patrón de transformación ambiental en una zona de especial importancia ecológica.

Entre los señalados aparece el ciudadano italiano Carlos Vigna Taglianti, presidente de Poligrow, empresa que desarrolla un proyecto de palma de aceite en ese municipio desde 2008, por lo que fue recientemente imputado y solicitado una medida de aseguramiento pendiente por decisión el 22 de julio.

Deforestación en Meta 1. Suministrada.

La Fiscalía sostiene que las labores investigativas permitieron identificar una organización con permanencia en el tiempo y un supuesto acuerdo para desarrollar actividades ilícitas que afectaron los recursos naturales en aproximadamente 52 mil hectáreas y que vincula a más de 10 personas.

Uno de los principales soportes del expediente corresponde a un sobrevuelo realizado el 14 de febrero de 2025, en un área de análisis de 918.200 ha, en donde se identificaron varios aspectos que reflejan las dinámicas de los motores de transformación territorial en el sector suroriental del municipio de Mapiripán, Meta, destacándose daños graves en los predios Santa Ana y predios Macondo, vinculados a la red investigada por la Fiscalía.

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En esos informes, los investigadores concluyen que “como se puede visualizar en las fotografías anteriormente dispuestas, existe una relación entre la pérdida de bosque y la expansión de infraestructura vial en los años en los que se presentó un incremento a la infraestructura vial, se registraron aumentos en el área deforestada”, señalando una coincidencia entre la apertura de vías y el crecimiento de las zonas intervenidas.

deforestación en Meta. Suministrada.

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Los documentos también describen la presencia de economías ilegales en el área analizada. Según uno de los informes, “en el sobrevuelo realizado el pasado 14 de febrero del año 2025 se pudieron evidenciar zonas con presencia de cultivos de uso ilícito”.

Los investigadores agregan que “se pudieron evidenciar varios lotes dentro y fuera de los predios de interés con cultivos de coca y campamentos relacionados a la actividad ilegal y que en algunas zonas se alternan con otras actividades como lo son la ganadería y cultivos agroindustriales como la palma”.

La investigación igualmente documenta el crecimiento de los cultivos de palma de aceite en la zona de estudio. En ese sentido, precisa que “entre el periodo 2021 y 2023 los cultivos de Palma de Aceite han pasado de 8.140 ha a 9.345 ha sembradas, lo que significa un incremento del 15% de los lotes sembrados”, indicando además que una parte importante de esas plantaciones se ubica sobre áreas de sabanas naturales.

Otro de los indicadores incorporados al expediente corresponde a la expansión de la actividad ganadera.

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Con base en cifras del ICA, los investigadores señalan que “entre 2016 y 2023, los datos del censo bovino del ICA a nivel municipal en Mapiripán muestran un crecimiento sostenido y significativo, pasando de 65.262 a 162.237 animales, lo que representa un incremento del 148,59%”, comportamiento que la Fiscalía incluye dentro del análisis sobre la transformación del uso del suelo en esa región.

Finalmente, los informes técnicos describen evidencia obtenida durante los sobrevuelos sobre trabajos recientes en terrenos intervenidos.

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En uno de los apartes se indica que “se pudo evidenciar la presencia de una maquinaria amarilla haciendo adecuación y limpieza de la vía en lotes recientemente deforestados al margen del tramo vial”, elemento que hace parte del material probatorio recopilado por los investigadores dentro del proceso que continúa en curso.