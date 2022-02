Los momentos de horror del atentado terrorista en Granada: “Todos gritábamos, no sabíamos qué hacer”

María Arboleda, habitante de Granada (Meta), contó los momentos de terror que se vivieron en inmediaciones de la instalación militar donde se produjo un atentado con bomba este miércoles.

El ataque terrorista, perpetrado con explosivos escondidos en un motocarro, dejó dos muertos y cinco heridos. Uno de los fallecidos sería la persona que intentó ingresar el vehículo al interior de la instalación militar.

"Todos gritábamos, no sabíamos qué hacer, pensábamos era en la bebé, que era la que más lloraba. En ese momento me encontraba en el balcón, sentada como todos los días tomando fresco, la reacción del niño fue gritar, porque no sabía que era", contó la mujer, cuya vivienda resultó afectada por el impacto de la explosión.

“Pasé la noche intranquila, porque uno no sabe cuándo puede volver a pasar algo así o peor. Queda uno mal, intranquilo para seguir viviendo aquí al frente del batallón”, añadió la testigo.

Escuche a María Arboleda en entrevista con Mañanas BLU: