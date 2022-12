Madre mató accidentalmente a su propia hija en pelea con el yerno

Una fuerte pelea se registró en la tarde de este viernes dentro de una casa en el barrio Comuneros de Bucaramanga, donde una joven de 23 años perdió la vida tras ser apuñalada de manera accidental por su mamá.

Según relataron testigos del hecho, la agresión por parte de la mujer iba en contra de su yerno, sin embargo, quien terminó gravemente herida fue su propia hija.

“Llegan con un cuchillo y forcejean con el muchacho, la gente les decía que se fueran, a ellas no les importó, pero la puñalada iba para el muchacho, no iba para la hija, la muchacha se atraviesa y resulta herida ella”, informó un testigo del hecho, quien pidió no ser identificado.

La joven alcanzó a ser trasladada hasta un centro médico pero falleció minutos más tarde.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó el hecho y aseguró que la agresora permanece detenida mientras avanza la investigación.