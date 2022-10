Magistrado de JEP José Miller Hormiga es mencionado en escándalo de sobornos: fiscal

El fiscal Néstor Humberto Martínez advirtió que se han mencionado los nombres de algunos magistrados de la JEP dentro del escándalo de corrupción en esa jurisdicción.

El jefe del ente acusador reveló que existe una grabación en la que aparece el magistrado José Miller Hormiga.

“La Fiscalía no ha hecho compulsas de copias porque no tiene en este momento evidencias que puedan comprometer a un magistrado de la JEP, de lo contrario ya lo hubiera hecho. Hay menciones, pero la Fiscalía no tiene evidencias”, señaló.

Se defendió de las voces que señalan a la Fiscalía de incitar a un delito.

“Lo que sí resultaría ilógico es que después de esas imágenes bochornosas de un funcionario de la JEP aferrado a un fajo de dólares, de manera inescrupulosa, el responsable termine siendo la autoridad, ¿para dónde vamos?”, señaló.

