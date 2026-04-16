Mamá de Luis Andrés Colmenares por absolución de Laura Moreno: "La justicia terrenal falló"

La madre de Luis Andrés Colmenares, Oneida Escobar, reaccionó al fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la absolución de Laura Moreno, asegurando que, ante la falta de resultados en los tribunales colombianos, confía ahora en la justicia divina tras 16 años de proceso judicial.



Decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre Laura Moreno

Oneida Escobar se pronunció luego de que el alto tribunal ratificara que no existen pruebas suficientes para condenar a Laura Moreno por la muerte de su hijo. La Corte Suprema señaló en su decisión que la Fiscalía General de la Nación no realizó una investigación efectiva, lo que impidió establecer una verdad jurídica que vinculara a la joven con el fallecimiento del estudiante de la Universidad de los Andes.

Escobar, con un tono de profunda desazón, manifestó que su caso es el reflejo de una realidad nacional. "Vengo representando a muchas mamás que hemos llorado a nuestros hijos, que hemos luchado por la justicia y que la justicia no ha fallado. Hoy estoy representando a todas esas mamás que hemos visto cómo asesinan a nuestros hijos y aquí en Colombia no pasa nada", afirmó.

Ante el cierre de las posibilidades legales en el país, la familia Colmenares evalúa acudir a instancias internacionales para denunciar la supuesta denegación de justicia en el sistema local. La madre de la víctima enfatizó que, aunque el camino institucional parece agotarse, su postura frente a lo ocurrido se mantiene firme.

Al ser consultada sobre la ratificación de inocencia de Moreno, Escobar fue tajante: "La justicia terrenal puede fallar, pero todo se lo dejo a la justicia divina, que yo sé que Dios le va a hacer justicia".



Según Oneida Escobar, cualquier paso adicional hacia cortes extranjeras o nuevas acciones dependerá del consenso familiar y la asesoría de sus abogados. "Nos vamos a reunir como familia y ahí vamos a tomar nuestra decisión. En estos momentos no te puedo decir qué vamos a hacer", puntualizó.