Los reparos de la Corte Suprema a la Fiscalía por el manejo del caso Colmenares

Están por cumplirse 16 años de la muerte del joven universitario de la universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares, ocurrida luego de una fiesta en la noche de halloween en la conocida ‘Zona T’ al norte de Bogotá. Hoy, la justicia tomó una decisión en última instancia luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en una ponencia del magistrado Carlos Roberto Solorzano, absolviera a Laura Moreno y decidiera no pronunciarse de fondo sobre el caso de Jessy Quintero pues el delito ya estaba prescrito.

En un documento de 160 páginas expone el magistrado Solorzano por qué la decisión de absolver a Laura Moreno, quien estuvo bajo la palestra pública durante varios años desde el momento que inició este caso. Allí, la Corte encontró que la Fiscalía General de la Nación cometió varios errores e inconsistencias.

“La Fiscalía no supo definir si Laura Milena Moreno debía responder como coautora impropia del homicidio de Luis Andrés Colmenares o si fue testigo de los hechos que optó por ocultar la verdad. Tampoco corrigió esos errores en el interregno comprendido entre la imputación y la acusación”, señaló el magistrado durante la audiencia.

La Sala de Casación Penal también descartó que existan pruebas de que Moreno hubiera intentado desviar la investigación entregando información falsa a las autoridades, como sostenía una de las hipótesis de la Fiscalía. En cambio, dio por acreditado que la muerte de Colmenares ocurrió por asfixia por inmersión en el caño El Virrey, asociada a lesiones en el rostro y al estado de embriaguez en que se encontraba.



La familia de Luis Andrés Colmenares no descarta acudir a instancias internacionales, su hermano, Jorge Colmenares aseguró que “Tristemente no hay condenas pero nos queda la tranquilidad como familia de que hemos luchado y que mi hermano fue asesinado hace 16 años”.