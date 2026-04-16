En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Rodríguez Orejuela
Caso Colmenares
Day Vásquez
Nueva EPS

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Los reparos de la Corte Suprema a la Fiscalía por el manejo del caso Colmenares

Los reparos de la Corte Suprema a la Fiscalía por el manejo del caso Colmenares

Con la absolución de Laura Moreno y la prescripción del delito de Jessy Quintero, la Corte Suprema de Justicia criticó la manera en que la Fiscalía manejó el caso de la muerte del joven universitario ocurrida el 31 de octubre de 2010.

caso Colmenares.jpg
Caso Colmenares.
Foto: imagen de archivo, @NoticiasCaracol.
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 16 de abr, 2026

Están por cumplirse 16 años de la muerte del joven universitario de la universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares, ocurrida luego de una fiesta en la noche de halloween en la conocida ‘Zona T’ al norte de Bogotá. Hoy, la justicia tomó una decisión en última instancia luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en una ponencia del magistrado Carlos Roberto Solorzano, absolviera a Laura Moreno y decidiera no pronunciarse de fondo sobre el caso de Jessy Quintero pues el delito ya estaba prescrito.

Lea también:

  1. Laura Moreno fue absuelta en caso de Luis Andrés Colmenares
    Laura Moreno fue absuelta en caso de Luis Andrés Colmenares
    Foto: El Espectador y Noticias Caracol
    Judicial

    Caso Colmenares: Corte Suprema confirma absolución de Laura Moreno

En un documento de 160 páginas expone el magistrado Solorzano por qué la decisión de absolver a Laura Moreno, quien estuvo bajo la palestra pública durante varios años desde el momento que inició este caso. Allí, la Corte encontró que la Fiscalía General de la Nación cometió varios errores e inconsistencias.

“La Fiscalía no supo definir si Laura Milena Moreno debía responder como coautora impropia del homicidio de Luis Andrés Colmenares o si fue testigo de los hechos que optó por ocultar la verdad. Tampoco corrigió esos errores en el interregno comprendido entre la imputación y la acusación”, señaló el magistrado durante la audiencia.

La Sala de Casación Penal también descartó que existan pruebas de que Moreno hubiera intentado desviar la investigación entregando información falsa a las autoridades, como sostenía una de las hipótesis de la Fiscalía. En cambio, dio por acreditado que la muerte de Colmenares ocurrió por asfixia por inmersión en el caño El Virrey, asociada a lesiones en el rostro y al estado de embriaguez en que se encontraba.

La familia de Luis Andrés Colmenares no descarta acudir a instancias internacionales, su hermano, Jorge Colmenares aseguró que “Tristemente no hay condenas pero nos queda la tranquilidad como familia de que hemos luchado y que mi hermano fue asesinado hace 16 años”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Laura Moreno

Caso Colmenares

Luis Andrés Colmenares

Fiscalía General de la Nación

Corte Suprema de Justicia

Publicidad

Publicidad

Publicidad