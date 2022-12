María Jimena Duzán denunció amenazas de muerte en redes sociales

La reconocida periodista y politóloga María Jimena Duzán fue víctima de amenazas de muerte y a través de su cuenta de Twitter, denunció el hecho.



De esta cuenta me envían esta amenaza de muerte. @FiscaliaCol y @FLIP_org pic.twitter.com/DjScrFL4P5 — María Jimena Duzán (@MJDuzan) July 15, 2018

La amenaza, que provenía de una cuenta anónima

, fue eliminada minutos después. Sin embargo, a petición de la periodista,para dar con el autor del lamentable hecho.

Blu Radio se comunicó con Duzán, quien afirmó que "no se puede esperar ser un país si no se toleran las diferencias. Yo tengo muchas diferencias con el Uribismo y con el nuevo presidente, pero esas diferencias no pueden llegar a estos extremos. Las personas que tenemos una voz independiente y que somos partidarios del acuerdo de paz no se nos puede considerar unos seres indignos o unas ‘piltrafas’ humanas”.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, rechazó el hecho y retomó una ley expedida recientemente, la cual permite el “sometimiento colectivo de las estructuras del crimen organizado y en la que se incluyó un artículo que hace más expedita la judicialización de aquellos responsables de amenazas. Con esta ley, la simple amenaza, así no cause zozobra en la comunidad, puede ser objeto de una acusación ante los jueces de la República”.

Rivera también resaltó que no existe justificación alguna para que se amenace a un periodista por sus opiniones y reiteró el apoyo y solidaridad a la periodista.

Jineth Bedoya también recibió amenazas en internet

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) también denunció amenazas en contra de la periodista Jineth Bedoya por parte de un grupo armado.



"Este sábado 14 de julio fue difundido un panfleto firmado por el Bloque Central de Las Águilas Negras en el que Jineth Bedoya y los periodistas de La Silla Vacía fueron estigmatizados como guerrilleros y declarados objetivo militar..El grupo criminal emitió la siguiente amenaza: “Esta vez no estamos jugando, a partir de la fecha procedemos a la ejecución total de nuestras advertencias por varios años y que no fueron escuchadas por estos milicianos guerrilleros disfrazados de supuestos líderes y lideresas sociales”. Junto a los nombres de los periodistas aparecen también los de otros activistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y sindicalistas", señaló la FLIP en su comunicado oficial .



Personalidades de la política y el periodismo rechazaron las amenazas de la que fue víctima Duzán y Bedoya.



Rechazamos cualquier tipo de amenaza a la libertad de prensa y expresión. Todo nuestro respaldo y acompañamiento a @MJDuzan, las amenazas, ataques y muertes violentas se deben acabar en Colombia. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 15, 2018

Rechazamos categóricamente las amenazas a @MJDuzan en esta red social. En un país democrático todos tenemos derecho a opinar. Solicitamos que @FiscaliaCol adelante la investigación correspondiente y encuentre a los responsables — Guillermo Rivera (@riveraguillermo) July 15, 2018

Le envío un abrazo a Maria Jimena Duzán con toda mi solidaridad y aprecio.



Solicito a la @FiscaliaCol judicializar a quien la ha amenazado y la @UNPColombia protegerla. https://t.co/jTiGK0MCsA — Piedad Córdoba ✊🏽 (@piedadcordoba) July 15, 2018

La Flip rechaza las amenazas en contra de @jbedoyalima, @MJDuzan y @lasillavacia. La @UNPColombia debe actuar para garantizar la seguridad de las periodistas, así como de los reporteros del medio digital. https://t.co/rv9oM0eNtL — FLIP (@FLIP_org) July 15, 2018

