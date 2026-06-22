Martha Peralta recobró la libertad tras terminar su indagatoria por caso UNGRD

La senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, recuperó su libertad luego de culminar la indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso relacionado con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La congresista había sido trasladada a las instalaciones de la Dijin de la Policía en Bogotá mientras avanzaba la diligencia judicial, después de que la magistrada Cristina Lombana ordenara una restricción de libertad al considerar un posible riesgo de incomparecencia al proceso.

La defensa de Peralta había presentado un hábeas corpus argumentando que la decisión no estaba suficientemente sustentada. Sin embargo, la magistrada defendió la medida y pidió negar el recurso. Tras finalizar la diligencia, la senadora quedó en libertad y aseguró que seguirá asistiendo a los llamados de la Corte.

“Estamos aquí dando las declaraciones y las claridades pertinentes. Esperamos que la Corte pueda tener en cuenta todo lo que hemos aportado a este proceso, y aquí siempre voy a estar para rendir indagatoria y las veces que la Corte me cite”, afirmó.



Senadora Martha Peralta. Foto: Senado.

Frente a los cuestionamientos sobre una supuesta actitud renuente para acudir ante la Corte Suprema, la senadora aseguró que siempre ha atendido los requerimientos judiciales.

“Ustedes han sido testigos de que yo llegué aquí de manera autónoma, de manera libre, y todas las citaciones que me ha hecho la Corte las he atendido”, señaló.

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La senadora fue mencionada por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien la habría relacionado con un contrato de maquinaria amarilla en La Guajira. Peralta rechazó los señalamientos y calificó las acusaciones como falsas.

“Él es un delincuente mentiroso que busca dañar a muchas personas que no tenemos nada que ver con su entramado de corrupción”, afirmó.

Tras recuperar su libertad, la congresista aseguró que continuará defendiendo su inocencia y que atenderá cualquier llamado de la justicia.

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“Me defenderé en libertad”, concluyó la senadora, mientras el proceso continúa en la Corte Suprema de Justicia.