Menor señalado de doble homicidio en Santa Lucía tiene 14 años y será judicializado

La Fiscalía confirmó que el presunto responsable del homicidio de Darío Alexis Atehortúa y Mateo Cuesta Prieto, ocurrido este miércoles en la noche cerca de la estación Santa Lucía del metro, es un menor de 14 años que inicialmente se identificó con una tarjeta de identidad de un niño de 13 años para pasar ante las autoridades como inimputable.



El adolescente fue detenido por la Policía en una vía pública de Santa Lucía, minutos después de que, al parecer, disparara contra tres hombres en un establecimiento público, de los cuales dos murieron en centros asistenciales y el otro se recupera de las lesiones sufridas.

El subsecretario operativo de Seguridad, Mateo González, rechazó este hecho.



“Un niño que con un arma de fuego mata a dos personas y deja herida a una, la pregunta nuestra es ¿dónde está la familia?, ¿el niño por qué no estaba en el colegio? Lo que no hagan las familias desde el hogar no pueden esperar que solo el estado lo resuelva”, dijo González, quien agregó que la madre del menor se presentó ante las autoridades para responder por él.



El menor detenido está bajo custodia de las autoridades y deberá enfrentar un proceso por los hechos de los que es señalado.

