Hacinamiento en estaciones de Policía en Bucaramanga supera el 1.500 %: “Es una bomba de tiempo”

A más de 1.500% aumentó el hacinamiento carcelario y en estaciones de policía de Bucaramanga, un hecho que está ocasionando problemas de salubridad y que requiere atención urgente por parte de las autoridades explicaron varios veedores.

Como inhumano y como una "bomba de tiempo" fue calificado el actual hacinamiento carcelario que se está presentando en las cárceles de Santander y en las estaciones de policía de Bucaramanga donde las cifras se siguen desbordando cada semana sin planes de choque que permitan garantizar los derechos humanos y la disciplina de los detenidos.

“El hacinamiento carcelario en estaciones de Policía y Uri, en los denominados centros de detención transitorios sigue siendo un gran flagelo social, es lo que yo he llamado es una bomba de tiempo social porque las cifras están subiendo exageradamente, a principios del mes de mayo la estación de policía del norte de Bucaramanga tenía un hacinamiento que superaba el 1.500%”, explicó Hernando Mantilla, veedor carcelario de Santander.

En la estación del norte de Bucaramanga hay detenidas 238 personas en un lugar diseñado sólo para albergar 15 personas.

Aunque desde la Alcaldía de Bucaramanga se intentó realizar un convenio administrativo con el Inpec para tratar de liberar las estaciones de policía que están sobresaturadas lo cierto es que el intento no tuvo un buen final mientras las cifras de hacinamiento carcelario en la capital de Santander aumentan cada día.

“Se trata de un hecho completamente inhumano, yo no estoy en desacuerdo para nada con el combate de la delincuencia porque también es un gran flagelo, pero no se están haciendo planes de choque para evitar que estas cifras sigan subiendo, se lo he dicho en varias ocasiones al señor alcalde de Bucaramanga”, agregó Mantilla.