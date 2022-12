Messi testifica en Barcelona en su juicio por fraude fiscal

El quíntuple ganador del Balón de Oro de 28 años llegó a las 10H15 locales (08H15 GMT) al tribunal, junto a su padre Jorge Horacio y a su hermano Rodrigo, para responder a las acusaciones por la presunta evasión de 4,16 millones de euros en derechos de imagen.



El astro del FC Barcelona, vestido de traje oscuro, camisa blanca y corbata negra, era esperado en las puertas del tribunal por decenas de periodistas y curiosos.

"Si ha defraudado, lo tienen que condenar por muy ídolo y Balón de Oro que sea", dijo a la AFP Jose Seco de Herrero, que intentó sacar una foto del atacante. "Esos son 4 millones de euros menos para poder pagar hospitales, escuelas, bomberos, carreteras", expresó este joven de 25 años.



"Por supuesto que no me parece bien que lo haya hecho, pero la afición no dejara de apoyarlo", señaló de su lado Andrés López, un jubilado de 70 años.



Al llegar, Messi recibió una ovación por parte de la mayoría de curiosos, aunque alguno le gritó "ladronzuelo" o "vete a jugar a Panamá".