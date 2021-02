"Mi padre tenía la conciencia tranquila": hijo del general (r) Landazábal, asesinado por las Farc

Gustavo Landazábal, hijo del general (r) Fernando Landazábal a quien las Farc asesinaron en mayo de 1998, habló en Mañanas BLU sobre las declaraciones de Rodrigo Londoño 'Timochenko' ante la Justicia Especial de Paz (JEP).

"Se valora asumir una responsabilidad sobre los hechos históricos acontecidos en el país, pero más importante que eso es necesario que queden muy claras las razones y quiénes participaron, así como lo que buscaban", afirmó.

"No podemos quedar con la tranquilidad con que los que planearon las cosas ya está muertos. No podemos asumir que los muertos se llevaran a la tumba todas las órdenes, las conexiones, las respuestas, todo. Ojalá que no sea esa la respuesta", agregó la víctima.

El hijo del general (r) Landazábal, aseguró que su padre tenía la conciencia tranquila y prueba de ello era que no se preocupaba por resguardar su seguridad, pues sentía que no debía nada.

“Yo no soy el juez, el juez principal es la JEP, ellos tienen que convencerlos de que han dicho todo lo que saben. Mi padre tenía la conciencia tan tranquila que se iba a pie a la oficina", agregó.

Escuche a Gustavo Landazábal en entrevista con Mañanas BLU: