JEP y víctimas reclamaron a Timochenko por falta de detalles sobre magnicidio de Álvaro Gómez

Sin detalles sobre cómo las Farc asesinaron a Hernando Pizarro Leongómez, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano, el general en retiro Fernando Landazábal Reyes y Pablo Emilio Guarín culminó la diligencia de Rodrigo Londoño , Timochenko , ante la Sala de Reconocimiento de la JEP .

Las víctimas manifestaron su inconformidad porque no dio detalles de los crímenes asegurando que la mayoría de los casos, como el del profesor Bejarano y el general en retiro Landazábal tuvieron lugar en Bogotá, donde operaba el bloque oriental y la red urbana de la guerrilla, los cuales no consultaban sus operaciones u objetivos militares con el secretariado, sino que después enviaban reporte de lo ocurrido.

Reiteró que el único plan de atentado que se discutió en el secretariado fue el que no se ejecutó contra el expresidente Juan Manuel Santos .

Rodrigo Londoño describió que se enteró del asesinato del general en retiro Fernando Landazábal , el 12 de mayo de 1998, por el informe que mandó al secretariado el bloque oriental informando que lo había ejecutado la red urbana de la antigua guerrilla y agregó que solo conoce los detalles que contó en su diligencia ante la JEP, Carlos Antonio Lozada.

“Si tuviera elementos los revelaría y los quisiera tener para aportar a la reparación de las familias”, indicó.

El magistrado Oscar Parra, que interrogó a Londoño sobre el asesinato del general Fernando Landazábal, le dijo al final de su bloque de preguntas que teniendo en cuenta su posición en la dirigencia de la antigua guerrilla, debería estar en condiciones para entregar más detalles de estos 5 crímenes porque estaba en la capacidad de acceder a la información.

Publicidad

“Es parte de sus obligaciones tomar las medidas y pasos necesarios para auscultar por más información que permita el esclarecimiento de estos hechos. Entendemos lo que nos plantea sobre el rol de otras personas en este tipo de asesinatos, pero teniendo en cuenta sus responsabilidades dentro de la organización, es previsible que usted pudiera tener más acceso a cierto tipo de información dentro de la misma para esclarecer estos hechos”, dijo el magistrado.

También le hizo un llamado a “comprometerse con pasos más efectivos en la consecución de información y pasos más concretos de indagaciones y averiguaciones internas sobre lo que pudo haber ocurrido frente a este tipo de hechos”.

“No tengo conocimiento, no sé, no puedo dar fe de ello, no sé quiénes fueron los responsables, no conocí esa información, no me informaron al respecto”, fueron algunas de las respuestas de Timochenko , que generaron uno de los momentos más críticos y tensos por la inconformidad de las víctimas, e incluso de los magistrados, el cual fue protagonizado por la familia del general en retiro Fernando Landazábal.

Gustavo, uno de sus hijos le pidió no mencionar a su padre en la guerra sucia que encabezó la guerrilla.

Publicidad



“¡Le pido el favor que no vuelva a meter el nombre de mi papá en la guerra sucia! Él fue comandante de las fuerzas armadas, él los combatió directamente, él les discutió la ideología de ustedes, de frente y ustedes lo asesinaron miserablemente”, dijo con la voz entrecortada.

Otra de las hijas de general en retiro, Olga Landazábal, le formuló una única pregunta a Rodrigo Londoño: “¿Cree usted que es justo que quiera engañar a todo un país y a su justicia, haciéndose cargo de unos crímenes sin aportar nada a esa verdad temprana a la que se comprometieron? Solo diciendo no sé, no me consta, u oí y no aportar absolutamente nada”.

En respuesta a estas críticas y reparos, Rodrigo Londoño fue quien cerró la diligencia leyendo un discurso escrito en el que dijo que, aunque reconocieron como guerrilla que cometieron estos crímenes, han encontrado dificultades con el material probatorio porque muchas personas han fallecido.

“No se trata de evasivas, por el contrario, es una consecuencia nefasta de la guerra. Estas pérdidas humanas significan también vacíos de nuestra historia que jamás podremos recuperar”.

Publicidad



Dijo que, para combatir la falta de pruebas, están avanzando con análisis de contexto, revisión de archivos: documentos de conferencias y plenos, comunicados, cartas y otras comunicaciones. “Como es sabido, algunos se han perdido por el paso del tiempo o se destruyeron por la dinámica del enfrentamiento”.

Pidió perdón nuevamente y manifestó su compromiso con la verdad y la reparación de las víctimas. “Si en algún momento ha parecido que me estoy justificando, pido me disculpen. Nunca ha sido mi intención…

Tenemos el compromiso de aportar cuánto sabemos, ya que contribuye a la construcción de paz y reparación de las víctimas. Continuaremos en esta tarea”.