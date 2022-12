Moreno me pidió $6 mil millones para frenar orden de captura que no existió: Besaile

En una corta respuesta a Blu Radio, el senador Musa Besaile confirmó que el exfiscal Anticorrupción Lusi Gustavo Moreno le pidió dinero para frenar una orden de captura en su contra, que según dijo, nunca existió.

Publicidad

“El exfiscal Gustavo Moreno me pidió 6 mil millones de pesos por una orden de captura que nunca existió. Mi abogado me dice que no puedo hablar más”, dijo a la salida de la Corte Suprema de Justicia.

De otro lado, según revela la revista Semana, el senador cordobés admitió que pagó 2.000 millones a magistrados de la Corte Suprema de Justicia para beneficiarse en un proceso por parapolítica.

Publicidad



Besaile dijo, según reseña el medio, que tiene “soporte en consignaciones y prueba testimonial, ya que parte del dinero se entregó en efectivo”.



Hace algunas semanas Musa Besaile envió a BLU Radio un audio en el que, aparentemente, habla el abogado Leonardo Pinilla, involucrado en el escándalo de corrupción de la justicia.



En el audio, que habría sido enviado desde la cárcel, Pinilla asegura que el escándalo de la justicia se debe a una “estrategia maquiavélica” del exgobernador Alejandro Lyons para no responder por las acusaciones en su contra.



Le puede interesar: Cuando la Corte Suprema no quiso investigar a Musa Besayle.



“¿Dónde están los testaferros del doctor Alejandro Lyons? ¿Dónde están todas las propiedades que tiene? ¿Dónde están todas las situaciones ilícitas que cometió y que hoy nada se dicen de ellas y que por entregar al director nacional de Anticorrupción y a mi persona, por 10 mil dólares, quiere salvarse?”, dice.



Así las cosas, Musa se convierte con su declaración en el primer ventilador en contra de dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Leónidas Bustos y Francisco Ricaurte.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.