Murió en Neiva Wendy Sepúlveda, la mujer que sufrió graves quemaduras por ataque de su expareja

Luego de seis días de permanecer en estado crítico, falleció Wendy Sepúlveda Narváez, de 24 años, víctima de un brutal ataque presuntamente perpetrado por su expareja sentimental en Neiva la noche del pasado 26 de mayo. La noticia fue confirmada por su madre, Nelly Narváez.

La joven madre permanecía internada en la unidad de quemados del Hospital Pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín, a donde había sido trasladada debido a las graves quemaduras que comprometían el 80 % de su cuerpo, lesiones sufridas tras ser rociada con gasolina y, posteriormente, incendiada.

"Yo llegué y me senté al lado de ella. Luego el monitor se puso en signo de pregunta y, cuando vino el médico, se me acercó, me puso la mano en el hombro y me dijo: 'Su hija acaba de fallecer'. Yo ya sabía que de esto no se iba a parar; era muy imposible que pudiera salvarse con esas quemaduras. Dios mío, esto es un dolor muy fuerte", expresó la madre de Wendy.

En medio del dolor por la pérdida de su hija, Nelly Narváez pidió a las autoridades que el presunto responsable reciba la máxima condena que contempla la ley y que el caso no quede impune.



"Yo la verdad le pido a las autoridades que no lo dejen salir nunca, que se pudra allá. Cómo va a ser posible que le haga esto a una persona que supuestamente decía que quería. Por eso espero que le pongan la máxima condena", sostuvo la madre de la víctima.

Según la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en el barrio El Obrero de Neiva, hasta donde Wendy Sepúlveda acudió tras acordar un encuentro con su expareja sentimental.

El ente acusador señaló que, presuntamente, el hombre aprovechó el estado de indefensión de la joven para rociarle gasolina sobre el cuerpo y prenderle fuego antes de huir del lugar.

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Se logró establecer además que la víctima habría sido sometida a un ciclo de violencia por parte del presunto agresor, un antecedente que ahora cobra relevancia dentro del proceso judicial que se adelanta por este caso.

Yesid Alexander Rojas, conocido con el alias de “El Mudo”, fue capturado por funcionarios del CTI de la Fiscalía, con apoyo de la Policía Metropolitana de Neiva. Inicialmente, le fue imputado el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que aceptó. Tras el fallecimiento de Wendy Sepúlveda, el proceso avanzará por el delito de feminicidio agravado.