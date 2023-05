“Nadie en Colombia puede llevarse a un ciudadano a hacer pruebas de polígrafo”: fiscal

En diálogo con Meridiano Blu, el fiscal general, Francisco Barbosa, se refirió al escándalo que protagonizan la jefe de gabinete, Laura Sarabia, y su exempleada Marelbys Meza, quien, según denunció, fue sometida al polígrafo en la Casa de Nariño por un presunto robo que había cometido.

En primer lugar, el fiscal Barbosa fue claro en decir que en Colombia no existe el polígrafo como prueba de un procedimiento judicial, así como que la única entidad que puede hacer ese tipo de investigaciones es la Fiscalía.

“En el Código de Procedimiento Penal no existe el polígrafo, eso no existe como prueba de nada, y menos con una persona particular. (…) Es un mecanismo indicador para funcionarios públicos, pero jamás en el marco de un privado”, dijo Barbosa en Blu Radio.

Además, reiteró que no es un “capricho”, sino que así es como lo establece la Constitución colombiana.

“La única entidad que hace investigaciones judiciales y que puede llegar a determinar responsables es la Fiscalía. (…) Así lo dicen los artículos 250 y 251 de la Constitución y porque así lo ha reiterado nuestra jurisprudencia.

En ese sentido, el jefe del ente acusador insistió en que nadie en el país puede someter a otro ciudadano al polígrafo como forma para buscar responsabilidades en algún delito y, así mismo, pese a ser un funcionario público, no significa que sea un asunto de seguridad nacional.

“En Colombia, nadie puede llevarse a un ciudadano a hacerle pruebas de ningún tipo para buscar responsabilidades. (…) La pregunta es la siguiente: ¿si a mí me llegan a robar el celular o el reloj es un asunto de seguridad nacional o de un bien jurídico protegido? El hecho de que le pase a uno algo por ser un servidor público no involucra que sea un tema de seguridad nacional”.