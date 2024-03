Niegan la libertad a Salvatore Mancuso como gestor de paz

El Tribunal de Jusitica y Paz de Barranquilla negó este miércoles, 13 de marzo, la libertad al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso al ser designado por el Gobierno nacional como gestor de paz.

Resalta el Carlos Andrés Pérez, magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, que no tiene coherencia la petición que hace la defensa de Salvatore Mancuso, teniendo en cuenta que en este momento el exjefe no hace parte de ningún grupo paramilitar, por lo cual no puede ser beneficiario con esta figura de gestora de paz.

También señala que resulta errado el argumento de la recuperación de los bienes, ya que este tema podría serlo desde su reclusión en la cárcel La Picota de Bogotá.

Y detalla, finalmente, que no resulta coherente decir que Salvatore Mancuso tiene un mando sobre grupos paramilitares, ya que si eso fuese así tendría que iniciarse por el contrario un trámite de incumplimiento en su contra tras los compromisos que él ya había adquirido ante Justicia y Paz de no volver a delinquir.

Son por estas razones que el Tribunal de Justicia y Paz de la ciudad de Barranquilla le niega la libertad a Salvatore Mancuso como gestor de paz.

Cabe recordar que una juez de ejecución de penas concedió la libertad condicional el pasado 4 de marzo a Mancuso, en una decisión relacionada con penas acumuladas en tres sentencias emitidas el 31 de octubre de 2014, el 20 de noviembre de 2014 y el 13 de diciembre de 2022.

Sin embargo, el exjefe paramilitar todavía debía acudir a dos audiencias que serán cruciales para que pueda quedar en libertad, una de ellas la de este miércoles en la que el magistrado Carlos Pérez no avaló la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz por parte del presidente Gustavo Petro.

La segunda diligencia judicial clave para definir el futuro de Salvatore Mancuso se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en el Tribunal Superior de Bogotá.

Salvatore Mancuso, cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), habla con la prensa en el campamento Campo Dos en Tibú, a 600 km al noreste de Bogotá, en el departamento de Norte de Santander, el 09 de diciembre de 2004, unos días antes de entregar las armas. Foto: AFP