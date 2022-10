No contamos con las mayorías políticas para derogar la JEP, admite Álvaro Uribe

El expresidente y senador Álvaro Uribe aseguró en Mañanas BLU que los recientes escándalos al interior de la JEP hacen insostenible la jurisdicción, pero reconoció que no se cuenta con mayorías en el Congreso para derogar la ley estatutaria de la jurisdicción. No obstante, dijo que los recientes hechos de corrupción podrían cambiar el escenario.



“Me parece que, si bien no hay mayorías para derogar la JEP, uno no sabe qué pase con estos hechos bochornosos y hasta qué punto se produzca un fenómeno que diga basta de JEP”, agregó.

Uribe aseguró, además, que cualquier decisión que tome Iván Duque al respecto se hará con rigor jurídico.



“Por Iván Duque lo único que tengo es respeto y mi interés es que él tenga éxitos por el bien de la democracia colombiana y cualquier decisión que tome sobre la JEP lo hará con rigor jurídico”, indicó.



Abogados y juristas conservadores piden objetar parcialmente Ley Estatutaria de JEP



Según Uribe, insistirá en las reformas a la jurisdicción de paz, las cuales podrán introducirse si Duque objeta artículos.



El exmandatario colombiano aseguró también que el Gobierno le cumplirá a los desmovilizados que estén cumpliendo con los acuerdos de paz.



“Sobre los desmovilizados que están cumpliendo hay que cumplirles. He dicho a mi partido que debemos tratar con cariño a toda la base colombiana”, declaró.









