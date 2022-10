No creo que se atrevieran a hacer algo así: testigo sobre caso de María Andrea

Un revelador testimonio entregó a BLU Radio Johana Cano, una de las personas que acompañó a María Andrea Cabrera, hija del general en retiro Fabricio Cabrera, quien murió, en extrañas circunstancias la madrugada del 4 de febrero.

“Eran por ahí las 8:30 (de la noche), yo venía de donde los abuelos de mi hijo, estaba pasando por la 109 y me llama Ladino (Mauricio), (me dijo): que qué estaba haciendo, que si íbamos a cenar. Le dije que estaba en tenis, que estaba desarreglada. Me dijo que no había lío, pues solamente íbamos a cenar”, dijo.

Añadió que tras buscar un parqueadero se encontraron todos en el restaurante Primi, en el norte de Bogotá, se hicieron en la barra y fue allí cuando vio a María Andrea y a las otras amigas de su acompañante en otra mesa.

“Entramos todos, nos hicimos en la barra, esperando que nos dieran una mesa. Nos dieron una mesa, ellos pidieron y, al momento, veo que estaban las amigas de Jaime (Esparza) y de Ladino en otra mesa. Estaban Lina María (León) y María Andrea (Cabrera). A ninguna de las dos las conocía”, explicó.

“Nos sentamos, empezamos a comer y uno de ellos se arrimó a saludarla (a María Andrea). Después, ella se paró y se arrimó a la mesa a saludarnos y me la presentaron (…) Después dijimos que si íbamos a otro lado”, añadió.

Luego de esto, según el relato, decidieron llevar los carros a su apartamento, en la calle 103 con carrera 19, y, de ahí, aproximadamente a la medianoche, salieron para la discoteca en la que sucedieron los hechos.

Una vez en el amanecedero (Mint Social Club), se sentaron, comenzaron a tomar trago y a bailar. Hasta ese momento, asegura Cano, no había “notado nada extraño”.

Añadió que no solamente recuerda el momento en que su amigo le ofreció éxtasis, la pastilla que, según Medicina Legal, mezclada con alcohol, causó la muerte de María Andrea.

“No vi en qué momento ni los vi que ofrecieran. Nada de eso”, dijo, tras admitir que sí hubo consumidores de esta droga.

“Yo entré con Ladino, a los demás no los vi. Él me dice que tenía ahí (éxtasis) que si me regalaba y lo compartimos”, agregó.

Durante este tiempo, añadió, se acercaron unas personas a saludar, ofrecieron trago y aclaró que nunca vio a María Andrea consumir éxtasis.

“Había muchos vasos. (…) y había una copa. Cuando nos servían el aguardiente nos pasaban la copa de aguardiente y tomábamos, creería que era en la misma. No creo que tuvieramos cada uno una copa diferente”, detalló.

Cuando salieron de la discoteca, de acuerdo con el relato, ella notó que María Andrea estaba tomada y dijo que, creyendo que se trataba de solo tragos, cada uno tomó su rumbo.

“Cuando salgo de la discoteca, ellos ya estaban afuera con ella. La vi muy tomada y hasta le pregunté que si sentía bien y ella no me contestó. Deduje que estaba muy borracha, me monté al carro en el que me iba, cada quien se montó por su lado y nos despedimos”, agregó.

Cano confesó que se enteró de la muerte de la joven al otro día por una llamada, un hecho que, dijo, la dejó impactada.

Finalmente, la mujer manifestó que no “mete las manos al fuego por nadie”, pero que, por lo que conoce de sus amigos, no cree que sean capaces de echar algo en el trago a una persona.

“Por lo que vi esa noche, por lo que he visto de ellos no creería que se atrevieran a hacer una cosa de esas y más cuando ella era su amiga”, puntualizó.

