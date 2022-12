No entraremos en debates públicos con capturados: fiscal sobre ‘La Madame’

A raíz de las recientes declaraciones de Liliana Campos, alias 'La Madame', quien afirmó, desde la cárcel de San Diego en Cartagena, que todo lo que se ha dicho en su contra sobre delitos sexuales como proxenetismo e inducción a la prostitución son falsos, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, afirmó que no va a entrar en debates públicos con sindicados o capturados, debido a que “las pruebas son sólidas”.



"No vamos a responder aquí a quienes justamente están imputados por haber cometido esos delitos en nuestra ciudad porque la función de los fiscales no consiste en hacer debates públicos con los capturados y las personas que están señaladas como delincuentes en materia de delitos sexuales", expresó Martínez.

Vea también: “ Inducir es obligar, yo no obligué a nadie”: ‘La Madame’ sobre prostitución



Seguidamente, el fiscal añadió que "la función de los fiscales es llevar pruebas ante los jueces para que haya justicia”.



“Como sociedad no podemos permitir que se articulen cajas de resonancia para deslegitimar la acción de la lucha de la autoridad contra estos oprobiosos crímenes y delitos”, sentenció el jefe del ente acusador.



Martínez puntualizó que este material probatorio lo han recaudado las autoridades colombianas de la mano de agencias internacionales que han cooperado, como el Gobierno de los Estados Unidos.

Publicidad