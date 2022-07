“No es cierto que Fiscalía haya archivado denuncia de plagio en libros de Guillermo Reyes”: Uprimny

El abogado Rodrigo Uprimny, en diálogo con Blu Radio, aclaró que no es cierto que la Fiscalía haya archivado la investigación contra el exviceministro Guillermo Reyes , quien está en el sonajero de candidatos a ministro de Justicia.

De acuerdo con Uprimny, son varias las acusaciones de plagio contra Reyes, unas de las cuales siguen vigentes.

“No es cierto porque lo que hizo la Fiscalía fue en relación con otra denuncia de plagio. Esa fue una denuncia por plagio en su tesis doctoral sobre voto electrónico. Aquí no estamos hablando de voto electrónico, sino por dos libros publicados por el exviceministro Reyes ”, dijo.

Agregó que la Fiscalía cerró ese caso, no porque hubiera constatado que no había plagio en la tesis, sino porque el delito de plagio en Colombia exige que quien comete el plagio haya publicado el texto y la denuncia que se había presentado se hizo no sobre la tesis publicada, sino sobre un borrador.

Uprimny aclaró que el caso por el que la Fiscalía no se ha pronunciado está relacionado con el plagio de un artículo de Juan Jaramillo, ya fallecido, que aparece en dos libros de Guillermo Reyes.

“Juan Jaramillo era un experto en organización electoral y en el año 1997 publicó un artículo en un libro sobre la organización electoral en América Latina. Ese artículo fue casi que literalmente plagiado, son unas 20 páginas, en dos libros de Guillermo Reyes”, dijo.

Agregó que los libros de Reyes fueron publicados en 2004 y 2014.

“Prácticamente transcribe literalmente el artículo de Juan Jaramillo. Son páginas y páginas, no estamos hablando de unas líneas, estamos hablando de unas 15 o 20 páginas”, dijo, tras agregar que no se trató de una copia imprudente, sino deliberada.

