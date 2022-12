“No exigí bajas, nadie puede decir que mandé a matar”: general (r) Montoya

El general retirado, a quién se les acusa dentro de proceso de falsos positivos, aseguró que son los comandantes de batallón y brigada quienes deben responder sobre cómo y por qué sucedieron los crímenes.

BLU Radio conoció en primicia apartes de la declaración del general en retiro Mario Montoya Uribe en su segunda comparecencia en reserva ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Esta vez, Montoya aseguró tajantemente que nunca dio órdenes para que el Ejército cometiera asesinatos.

"Yo exigí resultados operacionales, operaciones, no bajas. Nadie puede decir que el general Montoya mando a matar, ni que me enteré que habían matado", dijo el general ante la Sala de Reconocimiento de Verdad.

Según Montoya, "le informaban por un radiograma a la brigada, a la división y a él le llegaba el reporte: la operación y los resultados", pero no precisaban quiénes eran o cómo se había desarrollado el hecho.

A la pregunta de los magistrados sobre qué hacer para que crímenes como el de los falsos positivos no vuelvan a presentarse, Montoya respondió que “lo primero que se pierde en la guerra es la verdad”.

"Es la pregunta más difícil, lo primero que se pierde en la guerra es la verdad porque es una cosa muy complicada. Diré algo dentro del corazón, hemos hablado permanentemente de la profesionalización del Ejército y me duele decirlo, pero los muchachos que van a la institución son los de abajo, los de estrato 1, no van los estratos 2, 3, y 4, nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, como se utilizan los cubiertos entonces no es fácil”, mencionó.

El excomandante del Ejército aseguró que "ahora nadie quiere prestar el servicio militar porque ya la libreta ya no sirve para nada, hoy en día para hacer el reclutamiento que hacíamos en 24 horas lo hacemos en un mes. Para que eso no se repita se debe mejorar la calidad humana, que el servicio sea obligatorio para todos”.

Asimismo, Montoya se refirió al origen de los reconocimientos creados por, al parecer, bajas ilícitas en las brigadas en el tiempo en el que estuvo como comandante del Ejército. Afirmó que hay que preguntarles a los directamente involucrados.

"Respetuosamente eso hay que preguntárselo a los comandantes de batallón, al comandante de la brigada para saber qué aspectos tuvo para escoger a esa persona”, aseguró.

En ningún momento hubo orientación en ese sentido. Las bajas en combate se clasifican MAE: desaparecidos, muertos por lesión y heridos, capturados, secuestrados y lesionados. Me da pena decirlo, muchos de esos muchachos que van eran escoltas", añadió.

Por otro lado, Montoya aseguró que no conoce un "plan especial de combatir milicias”.

“Había que combatir el grupo, desafortunadamente había menores reclutados", indicó.

Sobre lo ocurrido después de la desmovilización de las autodefensas, el general indicó: "aparecieron las bandas criminales y estoy casi seguro que existe una directiva que le da esa prioridad a la Policía Nacional, independientemente de eso, nosotros atacamos igual, pero se le da esa prioridad a la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional por estar vinculadas al negocio del narcotráfico".