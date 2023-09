"No tengo que ver con esa vaina": Armando Benedetti sobre el caso Laura Sarabia

Después del escándalo que incluyó polígrafos, interceptaciones y hasta una posible financiación ilegal en la campaña Petro presidente, y el cual lo dejó por fuera del Gobierno, reapareció en la Corte Suprema de Justicia Armando Benedetti para responder por uno de los ocho procesos que lleva en curso con alto tribunal.

En su salida de la diligencia judicial, el exsenador habló sobre uno de los casos que lo ha tenido en el ojo del huracán, y es de Laura Sarabia, en el que al preguntarle por ese proceso aseguró “yo no tengo nada que ver con esa vaina”.

Cabe recordar que el escándalo entre la exjefe de gabinete y ahora directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia , con el ex embajador de Colombia en Venezuela,inició por una interrogación ilegal, escuchas ilegales y toda una polémica por la pérdida de US$7000 en efectivo de la casa de ella y quien su exniñera, Marelbys Mesa, se convirtió en la principal sospechosa. Después se filtraron acalorados audio de Benedetti al parecer reclamándole a Sarabia y advirtiendo de hasta una supuesta financiación ilícita de la campaña.

Sobre el caso de Fiduprevisora, el exsenador terminó su diligencia de interrogatorio responsabilizando a la Fiscalía de haber construido un entramado para incriminarlo en la supuesta exigencia de dinero a abogados y beneficiarios para que la administradora de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones otorgará pensiones vitalicias y liquidaciones a a profesores de Cruz de Lorica y Planeta Rica, Córdoba.

“Hay una supuesta persona que había echado unos cuentos míos, pero nunca había declarado en contra mía, lo único que hay como lo probé hay dos declaración en donde él dice: me iban a dar un principio de oportunidad, y no lo hicieron porque no hablé mal de Benedetti, eso fue en noviembre de 2017”, dijo Benedetti.

Después agregó que "y después, en noviembre de 2017, él dice que fue Daniel Hernández y el fiscal Parada, estamos hablando del bandido de Hernández ¿no?, que fueron allá a decirle que hablara mal en contra mía. Esa persona nunca ha declarado en contra mía”.

Sobre la presión que el exsenador habría hecho en la Fiduprevisora para que se le hicieran los pagos a maestros, Benedetti aseguró que nunca existieron pagos en esos procesos, sino un embargo.

El exembajador también habló sobre la magistrada Cristina Lombana, quien le lleva varios procesos en su contra, y aseveró que “lo de Lombana es persecución siempre”.

