Nueva acusación a Olmedo López por supuesto préstamo irregular para campaña Petro 2018

La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación contra Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Fernando Albert Granada Escudero, exgerente y socio de la empresa Practimax S.A., por el presunto delito de administración desleal relacionado con hechos ocurridos en 2018 en una comercializadora ubicada en el municipio de La Estrella, Antioquia.

De acuerdo con la investigación, Fernando Albert Granada Escudero, quien para la época se desempeñaba como gerente y socio de la compañía, habría autorizado de manera irregular un supuesto préstamo por 300 millones de pesos a favor de Olmedo López Martínez, también socio y representante legal suplente de la empresa.

Según la Fiscalía, la operación habría desconocido el objeto social de la compañía y generado un perjuicio económico tanto para el patrimonio empresarial como para los demás socios.

Dentro de las indagaciones, el ente acusador también investiga si esos recursos presuntamente tendrían como finalidad ser entregados a manera de préstamo a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2018.



La Fiscalía concluyó preliminarmente que existen elementos materiales probatorios que permitirían atribuir a ambos investigados la conducta de administración desleal.

En desarrollo del proceso judicial y bajo un procedimiento abreviado, la Fiscalía trasladó recientemente el escrito de acusación contra Olmedo López por ese delito.

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“El 13 de mayo se dio traslado del escrito de acusación al señor Olmedo López”, se conoció dentro de la actuación judicial. Inicialmente, la Fiscalía solicitó al juez de garantías declararlo en contumacia; sin embargo, el exfuncionario finalmente compareció acompañado de su abogado defensor.

Durante la diligencia, la defensa interpuso un recurso de apelación frente a las decisiones adoptadas en el proceso. La audiencia para resolver ese recurso quedó programada para el próximo 22 de julio de 2026.

Este nuevo expediente judicial avanza de manera paralela a los procesos que enfrenta Olmedo López por el escándalo de corrupción en la UNGRD.

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Precisamente esta semana, el exdirector de la entidad se declaró culpable de los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación dentro de las investigaciones relacionadas con el direccionamiento irregular de contratos y el desvío de recursos públicos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.