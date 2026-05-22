Pruebas e identidad de agresor están en Fiscalía tras agresión en operativo de movilidad de Medellín

Pruebas, denuncias y la plena identificación del agresor ya están en manos de la Fiscalía General de la Nación, luego del indignante caso de intolerancia contra las autoridades que se registró durante un operativo de control vial en la comuna 13 de Medellín.

Por los hechos, un conductor de grúa de la Secretaría de Movilidad resultó gravemente herido, pues sufrió fracturas de cráneo y pómulo, lesiones que requerirán una intervención quirúrgica en los próximos días. Otros dos trabajadores de la entidad, que se movilizaban en el vehículo oficial, también resultaron lesionados.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa, aseguró que desde el comité operativo de ciudad siempre garantizan que en las intervenciones esté Policía y tránsito, porque tienen capacidades diferentes, a la par pidió que este caso no quede impune.

"Se tiene la persona identificada, y todo el acompañamiento precisamente para que este desgraciado responda. Lo hemos dicho infinidad de veces y lo vamos a seguir diciendo, demostrando y sosteniendo el que se meta con algún funcionario público. Ahí vamos a estar para que haya justicia y para que esta gente responda. La autoridad se respeta y la ley se cumple", dijo.



Recordemos que este caso de violencia se presentó en medio de un procedimiento en el que fueron inmovilizadas 11 motocicletas por diferentes infracciones a las normas de tránsito.

Allí, uno de los conductores, a quien se le impuso un comparendo y se le inmovilizó una motocicleta por conducir sin licencia, asumió comportamientos agresivos contra agentes de tránsito y uniformados de la Policía Nacional, pero abandonó el lugar, sorprendiendo a quienes llevaban los vehículos inmovilizados después, momento en el que ocurrió la agresión con una piedra.

Ante los hechos, la Alcaldía de Medellín pidió respeto por las autoridades de tránsito y por todos los servidores públicos que desempeñan labores en las vías de la ciudad, recordando que “su trabajo está orientado a la protección de la vida, la seguridad vial y el cumplimiento de las normas que garantizan una movilidad segura para todos los ciudadanos”.