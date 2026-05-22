Capturan en Medellín a alias 'Ismaelito', cabecilla del grupo criminal internacional El Amarillo

La ofensiva de las autoridades dejó múltiples capturas en Medellín: un extranjero con circular roja de Interpol fue detenido en pleno centro de la ciudad. Otras personas relacionadas con homicidio y extorsión también cayeron en la capital de Antioquia

Las autoridades en Medellín lograron la captura de un ciudadano extranjero requerido mediante circular roja de Interpol en el sector de El Chagualo, donde ubicaron al hombre que, presuntamente, se escondía en la ciudad mientras trabajaba como supuesto mecánico.

Según la información que se ha conocido de momento, el capturado era buscado internacionalmente por delitos por los delitos de homicidio calificado intencional, robo agravado, agavillamiento y evasión.

Las investigaciones permitieron establecer que el hoy capturado, conocido como 'Ismaelito' habría participado en el homicidio de un taxista venezolano en el estado Táchira en el 2023. Posteriormente, esta persona se fugó de instalaciones policiales venezolanas en el 2024, ocultándose en Colombia.



El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, destacó otro procedimiento en donde se capturó a un hombre señalado de homicidio.

“Uno de los capturados sería integrante del GDC El Amarillo y estaría relacionado con un homicidio ocurrido en barrio Antioquia en medio de disputas criminales por el control de las plazas de vicio”, afirmó el secretario Villa.

De igual forma, en la comuna de San Javier fue capturada otra persona por el delito de extorsión, en medio de las estrategias que buscan frenar las actividades de grupos ilegales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.

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Tras los resultados operativos, las autoridades reiteraron que Medellín “no es ni será refugio para delincuentes”, destacando el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, investigación judicial y cooperación internacional para dar con la captura de delincuentes en la ciudad.