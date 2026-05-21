Suspenden construcción de tres viviendas ubicadas en terrenos de proyectos de Medellín

En Medellín suspendieron la construcción de tres viviendas que estaban ubicadas en un terreno destinado para futuros proyectos de ciudad. Solo en la Comuna 13 se han recuperado 861 metros cuadrados de espacio público.

La Alcaldía de Medellín suspendió tres construcciones irregulares en el barrio Blanquizal durante un operativo de control urbanístico adelantado por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, ya que las obras no contaban con licencia urbanística ni con los permisos exigidos para ejecutar este tipo de intervenciones.

De acuerdo con la Administración Distrital, las edificaciones se estaban levantando en terrenos destinados para futuros proyectos, razón por la cual está prohibida la construcción de viviendas en esa zona.

Además de la suspensión de las construcciones, las autoridades recopilaron información para elaborar 72 informes técnicos relacionados con presuntos comportamientos contrarios a la integridad urbanística. Estos documentos servirán como soporte para los procesos administrativos que adelantarán las autoridades competentes.



El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez, advirtió que detrás de las construcciones ilegales no solo existen infracciones urbanísticas, sino también riesgos para la vida de las personas, afectaciones al espacio público y pérdidas económicas para las familias.

“Muchas veces invierten sus ahorros sin conocer si el proceso cumple o no con la normatividad. Por eso seguimos fortaleciendo los controles en los territorios y haciendo un llamado a la ciudadanía para que se informe antes de construir. En la comuna 13, en lo que va corrido este año, hemos recuperado 860 metros cuadrados”, dijo.

La Alcaldía señaló que los controles en la Comuna 13 han permitido recuperar 861 metros cuadrados de espacio público y ejecutar 41 remociones por incumplimientos urbanísticos en lo corrido de 2026.