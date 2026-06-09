Nueva investigación contra Petro por 22 trinos en los que estaría participando en política

La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió una nueva investigación disciplinaria contra el presidente Gustavo Petro Urrego por presunta participación indebida en política. El proceso formal se originó tras conocerse un análisis sobre 22 publicaciones realizadas por el mandatario en la red social X en los últimos días.

"Utilizar el cargo de Presidente de la República para participar en la controversia política y en el proceso electoral correspondiente al periodo 2026-2030, mediante la difusión reiterada de mensajes a través de la cuenta oficial @petrogustavo en la red social X, entre el 6 y el 9 de junio de 2026", se lee en el documento de la comisión.

Presidente Gustavo Petro Foto: Prensa Presidencia de la República

Se trata de un nuevo proceso formal en el Congreso, pues la Comisión ya había anunciado previamente la apertura de otra investigación disciplinaria y penal contra el mandatario por hechos de similar naturaleza. En ese expediente anterior, la indagación se centraba en publicaciones emitidas desde 2023.

“PRIMERO: ORDENAR LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA en contra del señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, en su calidad de Presidente de la República de Colombia (periodo constitucional 2022-2026), por la presunta comisión de la falta gravísima calificada provisionalmente como intervención indebida en política, según el artículo 60 (numeral 1) de la Ley 1952 de 2019”, señala la decisión de la comisión.



Como parte de ese proceso, la Comisión ordenó la práctica de varias pruebas para establecer el alcance y la responsabilidad sobre las publicaciones analizadas.

Entre ellas, se solicitó a la Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscrita a la Comisión, recibir y custodiar el material digital recopilado, que incluye publicaciones identificadas en X, capturas de pantalla, enlaces electrónicos y demás soportes documentales obtenidos durante la actuación.