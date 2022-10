“O remamos para el mismo lado o nos jodemos”: alcalde sobre libertad de alias ‘Gago’

“O remamos para el mismo lado o nos jodemos”, así comenzó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, su pronunciamiento luego de que Yorman Andrés Villa Arias, alias ‘Gago’ fuera dejado en libertad horas después de que el mismo mandatario lo responsabilizara de la desaparición y la muerte de Jaime Andrés, Santiago y Andrés Felipe los tres jóvenes masacrados en 2018 en la comuna 13.



Molesto con la decisión judicial, el alcalde Gutiérrez dijo: “aquí los resultados se dan, pero no puede seguir pasando que se captura un fletero y para la calle, cogemos asesinos y para la calle, por eso tenemos que echar para el mismo lado”.



El Juzgado 40 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, legalizó la captura de alias ‘Gago’, avaló la imputación de cargos, pero se abstuvo de imponer medida de aseguramiento y ordenó la libertad inmediata porque no encontró suficientes razones para dejarlo preso.

La Fiscalía apeló la decisión y mientras avanza el proceso, alias ‘Gago’ está libre, pero vinculado al proceso.



“Tengan la seguridad que alias ‘Gago’ tiene que caer de nuevo y llegará a la cárcel. No vamos a desfallecer”, sentenció el alcalde Gutiérrez. Quien también espera que vuelva a la cárcel es el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón.



“El juez considera, por una visión particular, que no tiene por qué darle medida intramural. La Fiscalía se sostiene que sí tiene que haber una medida intramural e igualmente el ministerio público que acompaña estos hechos como representante de las víctimas”, agregó.

La apelación de la Fiscalía seguirá su curso y, si el juez cambia de opinión, tendrían que volver a ubicarlo y recapturarlo.