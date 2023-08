Manuel Ranoque, papá de los niños perdidos en el Guaviare, capturado por presunto abuso sexual

En la tarde de este viernes, 11 de agosto, fue capturado en Bogotá Miller Manuel Ranoque Morales, padre y padrastro de los menores que estuvieron perdidos 40 días en la selva del Guaviare.

Manuel Ranoque tendrá que responder por los delitos de “actos sexuales abusivos con menor de 14 años en concurso heterogéneo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años”, proceso que se lleva a cabo en la Fiscalía 5 Seccional Caivas, de Florencia, Caquetá.

Desde que se presentó el accidente de la avioneta en la que iban los niños y en el que murió la mamá y otras tres personas, se estaba tratando de confirmar versiones sobre presunto abuso sexual de los menores. Incluso, desde el ICBF señalaron que desde las entrevistas a los menores se suspendieron las visitas del papá.

Sobre esas acusaciones iniciales, Blu Radio habló con Ranoque, quien insistió en que no tenía que defenderse porque no era cierto de lo que se le señalaba.

“Yo no necesito defenderme, la defensa la pone la niña. Yo soy humano, eso es lo único que les puedo decir. La niña tiene toda la palabra, yo no, porque si digo algo podría estar mintiendo y en ese error no voy a caer”, dijo Manuel Ranoque al ser consultado por Blu Radio días después de que los menores fueran encontrados.

A finales de junio de 2023, los Informantes de Caracol Televisión se acercaron al resguardo en el que habitaban los niños rescatados en las selvas del Guaviare (Lesly, Soleiny, Tien y Cristin). Allí la comunidad también señaló el posible abuso sexual de Ranoque hacia la Lesly, la mayor de los hermanos.

“Para nosotros, como pueblo indígena, él debería estar pagando la condena en una cárcel, él cometió un delito dentro del resguardo. Tenía que asumir una consecuencia por cuestión de peleas familiares, violación, lo que iba a hacer con la hija mayor, él no fue desplazado por nadie”, manifestó Carlos Andrés Aguirre, líder indígena.

En ese sentido, manifestó que a Ranoque lo señalan de violencia intrafamiliar contra Magdalena, su esposa, la mujer que murió en el accidente aéreo el pasado 1 de mayo.

“Nos mintió al país completo. Para nosotros, como sabemos bien el recorrido del padre, no sería bueno darle la custodia por los delitos que ha cometido dentro del resguardo”, agregó Aguirre.

Operación Esperanza: la primera imagen de los menores rescatados en la selva Foto: Ejército

Manuel Ranoque pidió millonaria suma por el accidente de la avioneta

El papa de los hermanos Mucutuy también, tiempo después del rescate de los menores, radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación con Avianline Charters, empresa a cargo de la avioneta que transportó a los menores y que se sufrió un accidente el pasado 1 de mayo de 2023.

En los aspectos materiales está el lucro cesante por $570.000.000 millones: "Teniendo como factor la edad de 33 años de la señora Magdalena Mucutuy al momento de su fallecimiento y los valores mensuales que percibía por el monto de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLV), además que el daño emergente es de $12.500.000 millones, esto por los valores empleados para la búsqueda de los niños.", indicó el documento.

Asimismo, el documento añadió que relacionan en este valor "el daño a la vida a favor de Miller Manuel Ranoque Mucutuy", padre de los menores desaparecidos, por 100 SMLV; además, otros 300 por el daño en la vida de los niños durante su tiempo en la selva.

