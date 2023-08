Atraco en centro comercial del norte de Bogotá: ladrón apuntó en la cara a la víctima

La violencia no da tregua en Bogotá y los ladrones ya incluso atracan en medio de centros comerciales. Esta vez, la víctima fue un hombre a quien un delincuente amenazó con un revólver delante de decenas de personas, incluso niños, en el centro comercial Atlantis, ubicado exactamente en la calle 81 con carrera 12.

Cuenta la víctima que el ladrón le apuntó en la cara con el arma para quitarle un costoso reloj Rolex que llevaba puesto en ese momento y que, una vez logró su cometido, logró escapar como si nada del centro comercial.

Incluso, el presidente Gustavo Petro posteó la publicación de Blu Radio sobre el hecho; sin embargo, no hizo ningún comentario sobre la inseguridad en Bogotá, pese a que hace apenas unos días hubo un consejo de seguridad en el que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que se iba a reforzar la seguridad en la ciudad.

“Y esta persona me encañona, me pone el revólver en la cara y yo creo que es el celular lo que me va a robar, entonces yo le ofrezco el celular y él me dice que no, que el celular no, que el reloj, que el reloj, que le dé el reloj. Entonces obviamente pues con el vocabulario de cualquier bandido: no se haga matar, no se haga matar en toda la mitad de ese centro comercial”, indicó la víctima a Noticias Caracol.

Según el abogado de la víctima, los ladrones lo marcaron dentro del centro comercial para atracarlo y es por esto que están investigando si hay una banda de delincuentes detrás de este hecho de violencia que se registró el pasado 25 de julio.

Menciona también el abogado que el centro comercial Atlantis no les ha entregado los videos para poder identificar plenamente al delincuente de quién hasta el momento no se tiene pista alguna. La denuncia, fue hecha en la Fiscalía y en este momento la seccional Bogotá está a cargo de la investigación.

