Papa de Luis Díaz contó quién es el que estuvo detrás de su secuestro: "Era como un hijo"

Luego de dos años y seis meses, Mané Díaz, papá de Luis Díaz, al fin habló sobre lo que vivió durante los días en los que estuvo secuestrado a mano del ELN tras ser interceptado junto a su esposa cuando se movilizaban en una motocicleta cerca del municipio de Barrancas, La Guajira.

En total estuvo 12 días en cautiverio y, durante ese tiempo, el mundo del fútbol y diferentes organizaciones internacional se volcaron en apoyar la situación para que se diera rápidamente la liberación. Sin embargo, en diálogo con Conducta Delectiva, Díaz confesó que se lo habían advertido y alguien muy cercano a él fue el que estuvo detrás de su secuestro.

Mané Díaz, papá de Luis Díaz // Foto: Conducta Delectiva

¿Quién estuvo detrás del secuestro de Mané Díaz?

Su nombre es Marlon Rafael Brito Bolívar, quien fue condenado a cinco años de prisión por su participación en el secuestro de los padres de Luis Díaz. De acuerdo con la Fiscalía, él obtuvo la mayor información sobre las víctimas y estructuró todo un engaño para que pudieran estar en el punto en donde iban a ser secuestrados, pero para Mané era un amigo, incluso, “un hijo lejano”.

“Lo recuerdo desde su proceso desde niño en las actividades del pueblo. Una persona muy allegada y le tenía mucha confianza. Un día dijimos: ‘Primo, usted es mi familia’. ¿Cómo explicarlo? Quererlo como un hijo, uno piensa que la amistad del deportista, así usted tenga 60 o 30, siempre será una hermandad (…) Ya no creo que le deba tener tanta confianza, no soy rencoroso. Si tengo que dar un consejo, es que: ‘Tienes que hacer las cosas y saber de dónde vienes. No dejarse llevar por cualquier cosa, en especial para perjudicar a una persona que por mucho tiempo le había servido’”, expresó en conversación con el podcast mencionado.



Dijo que, además, el día que se dio el secuestro notó actitudes raras de él, pero no quiso pensar cosas malas hasta que llegaron al punto y vieron cómo llegaron las personas armadas, mientras él caminaba normal a lo que su esposa y él dijeron: “Nos entregó”.

Así liberaron a Mané Díaz, papá de Luis Díaz

Luis Manuel Díaz, padre del jugador del Liverpool Luis Díaz, fue liberado el jueves 9 de noviembre por el grupo armado ELN, luego de haber permanecido secuestrado desde el 28 de octubre.

La liberación se concretó tras varios intentos de aterrizaje de un helicóptero en la zona, cuyo punto exacto no fue revelado por motivos de seguridad. Minutos después, Díaz fue trasladado al aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, donde recibió atención médica inicial antes de ser llevado a su residencia en Barrancas, La Guajira, donde se reencontró con su familia tras 12 días de cautiverio.