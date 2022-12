Parece que Luis Gustavo Moreno pedía dinero a mi nombre: Leonidas Bustos

En entrevista exclusiva con BLU Radio, el exmagistrado habló de las acusaciones en su contra por el escándalo de corrupción en la justicia.



Bustos dijo que es absolutamente inocente y que no hace parte de ninguna red de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, tribunal del que fue presidente.

“No hago parte de ninguna red de corrupción. Como magistrado siempre fui probo, transparente, vertical, con una conducta ejemplar”, dijo.

En ese sentido, manifestó que nunca ha tenido comunicación con el senador Musa Besaile, quien admitió haber pagado 2.000 millones de pesos para resultar favorecido en un proceso en su contra, y dijo que parece ser que el exfiscal Luis Gustavo Moreno pedía dinero a su nombre.



“Musa Besaile dice que le entregó los dineros a Moreno (Luis Gustavo) y que Moreno seguramente los iba a distribuir no sé con quiénes. Él nunca dice que yo los recibí. Parece ser que en ese sentido se dirigía su comportamiento, pero yo no puedo afirmar”, manifestó.



Agregó que las declaraciones de Moreno “están motivadas por el principio de oportunidad que en este momento se encuentra tramitando”.



“Yo no creo en la veracidad de esos testigos arrepentidos. Hay algunas cosas que son verdades y otras que son totalmente falsas. Se están mezclando mentiras y verdades”, añadió.

Moreno nunca me llamó papá

De otro lado, el exmagistrado negó que tuviera una relación muy cercana con el exfiscal Moreno, tal como lo ha sostenido el mismo exfuncionario.



“No es cierto que él me llamase papá. Él siempre se dirigía a mí con respeto y con admiración: ‘doctor Bustos, su señoría”, pero nunca me llamó papá”, expresó.



Agregó que su relación fue académica que luego se extendió al plano personal.



“Hubo una amistad nacida de esa vida académica”, enfatizó.

No sé por qué la prensa me pinta a mí como un monstruo



El exmagistrado indicó que no entiende por qué la prensa se ha encargado de “denigrarlo”, cuando no era más que un magistrado.



“No sé por qué la prensa colombiana me ha tratado como el ser más despreciable y me ha visto como un hombre superpoderoso en la Rama Judicial. Solamente era un magistrado que hacía bien su trabajo (…) Siempre quería hacer las cosas con diligencia. Toda mi voluntad la dediqué al servicio de la función. Jamás puse la función al servicio de los intereses privados ni por dádivas ni por amistad (…) No sé por qué la prensa me pinta a mí como un monstruo lleno de tentáculos”, agregó.

No tengo una red de contactos



En cuanto a los cuestionamientos sobre una supuesta “red de contactos” que le permitieron ubicar a su esposa y exesposa en cargos públicos, el exmagistrado dijo que eso no es cierto.



“Sencillamente me desempeñaba como magistrado y uno como magistrado uno conoce a los funcionarios y conoce a las personas. Creo que esto ha sido satanizado. La doctora Martha Cristina Pinedo Céspedes tiene una excelente hoja de vida. (…) ¿Quién no tiene parientes, congresistas, en el servicio diplomático? Ministros que tienen parientes también en otros cargos públicos”, expresó.



En ese sentido, Bustos negó que haya usado su cargo para ubicar en puestos a amigos en familiares en la Procuraduría y Fiscalía.



“Yo no veo ningún clientelismo judicial. Respecto al doctor Alejandro Ordóñez yo ni siquiera voté por él. Yo no lo postulé como candidato a la terna como procurador. (…) Mis cuñados ingresaron a la Fiscalía en la época del doctor Iguarán (Mario)”, enfatizó.

Asimismo, dijo que no recomendó a Luis Gustavo Moreno para que llegara a la Fiscalía General.

De otro lado, Bustos manifestó que le vendió a Moreno un vehículo BMW, por $100 millones, y que no se trató de una entrega y explicó la manera cómo adquirió el carro, a través del magistrado auxiliar Raúl Acero.



“Yo quería comprarme un carro, pero también tenía en mente solicitar un préstamo bancario para adquirir un apartamento y no quería rebajar el cupo de endeudamiento. Yo no me le aparecí al doctor Acero. Él era mi magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia”, explicó.

El exmagistrado dijo que no le parece “nada exótico” que Acero terminara trabajando en la Fiscalía de Eduardo Montealegre.

No hubo cenas para organizar la votación a favor del fiscal Martínez



Bustos dijo que sí recibió a Néstor Humberto Martínez en su casa, pero no con el propósito de hacerle campaña en la Corte Suprema de Justicia para que llegara a la Fiscalía General.



“No le hice ninguna comida, pero sí hubo magistrados que le hicieron comidas. El doctor Néstor Humberto me visitó en mi casa, antes y después de ser fiscal, pero no con magistrados haciéndole campaña.



Sin embargo, reiteró que apoyó “con mucha decisión y convicción” la candidatura de Martínez.

Escuche la entrevista completa aquí:

Reviva la entrevista completa aquí :

