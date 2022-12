Pese a declararse culpable de acoso sexual, extécnico Didier Luna ahora lo niega

Didier Alfonso Luna González , extécnico de la Selección Sub17 de fútbol femenino, aceptó este miércoles cargos por acoso sexual dentro del escándalo suscitado por las denuncias de la exfisioterapeuta del combinado nacional Jenny Carolina Rozo Vega.

Luna logró que un juez de la República aprobara un preacuerdo suyo con la Fiscalía, bajo la condición de que reconociera el delito y presentara excusas públicas a la víctima. Ahora, ya no afrontará cargos por acoso sexual, sino por injuria por vía de hecho.

Publicidad

Vea aquí: Didier Luna sigue entrenando a niñas y a mujeres: Carolina Rozo, denunciante

Sin embargo, en diálogo con Mañanas BLU este jueves, Luna González negó los cargos y aseguró que “nunca” cometió los delitos de los que se le acusan.

Insistió que tiene la consciencia tranquila porque, según indicó, fue muy profesional siempre y nunca cometió los delitos de acoso sexual y laboral de los que se le acusan.

“Nunca cometí esas cosas por las cuales me acusan. Simplemente acepté esa contrapropuesta que me envió la señora que me demanda y la Fiscalía”, manifestó Luna, a pesar de que en los tribunales este miércoles dijo “sí, su señoría” a la pregunta del juez: “¿Usted se considera responsable de este delito por el cual fue imputado y acusado por la Fiscalía, vale decir acoso sexual agravado?"

Publicidad

Aprovechó la entrevista para ‘limpiar’ su nombre y destacar su trayectoria en el fútbol profesional. Asimismo, se calificó como “una persona íntegra, profesional y disciplinada”.

“Soy una persona íntegra, profesional y disciplinada. A mis deportistas las trato con firmeza, con disciplina y con compromiso, nunca pasándome de los tratos normales de un profesional”, recalcó.

Publicidad

Asimismo, el exentrenador del combinado nacional femenino explicó en qué consiste el preacuerdo y contó detalles del sonado caso, que, en su momento, encendió las alarmas en el fútbol femenino y en el país.

“Yo recibí un comunicado de la señora que me demanda y de la Fiscalía, donde me quisieron hacer una contrapropuesta a las acusaciones que me habían hecho anteriormente. Aceptamos la propuesta, es algo meramente procesal para que se pueda dar el preacuerdo”, expuso.

Finalmente, pidió perdón a la exfisioterapeuta del combinado nacional Jenny Carolina Rozo Vega “si de alguna u otra forma la ofendió”.

“Le presenté mis disculpas si de alguna u otra forma la ofendí. Yo en ningún momento estaba ofendiéndola, como tal. Son situaciones que son malinterpretadas”, dijo.

Publicidad

Su futuro

Luna aseguró que los 14 meses que ha durado el proceso han sido muy complicados económicamente, pues, según indicó, fue juzgado apresuradamente.

Publicidad

“Deseo retomar mi trabajo. Han sido momentos críticos y difíciles, pero la vida es así, estoy pasando la prueba y voy a empezar a vincularme con el fútbol femenino, es lo que he hecho por más de 30 años. Yo fui fundador del fútbol femenino en Bogotá”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa con Didier Luna:

Publicidad