Policía se disculpa con médica a quien iban a multar después de salir de trabajar

Una médica que iba a realizar sus compras de mercado en su vehículo personal durante la cuarentena, fue increpada por un patrullero de la Policía en Bogotá para realizarle un comparendo.

Según el policía, la mujer no podía salir en su auto para hacer compras de víveres en el supermercado. Por lo que le realizó un comparendo el pasado cinco de abril a la profesional de salud, Astrid Celis.

Sin embargo, tras la a desaprobación ciudadana y un estudio al decreto 457 de 2020 en el que se dan las disposiciones de aislamiento preventivo por el coronavirus, la médica se pronunció al respecto.

“Me gustaría aclarar que se trató de una mala interpretación del decreto 457, en el que viví momentos de angustia y estrés. Finalmente, me dejaron ir y no me pusieron un comparendo”, señaló Celis.

De acuerdo con el testimonio de la médica, ya recibió disculpas por parte de la Policía sobre este incidente y le manifestaron que esas autoridades están revisando el procedimiento.

“Espero que este incidente sirva como ejemplo para que no se repitan estas situaciones con la ciudadanía en general, y con los profesionales de la salud que estamos desde la primera línea afrontando esta pandemia”, agregó la médica.

Un colega médico me envía el siguiente video. Esto le ocurrio a la Dra. Celis, jefe de la Unidad Neonatal del Hospital Simon Bolivar. Multada por mercar para sus padres, yendo del trabajo a la casa ¿más aplausos?@MinSaludCol@ClaudiaLopez @PoliciaColombia pic.twitter.com/IsJ22yr8p5 — Víctor De CurreaLugo (@DeCurreaLugo) April 5, 2020

Sobre la situación la profesional, que trabaja en el hospital Simón Bolívar de Bogotá, manifestó que hace falta pedagogía sobre los protocolos para el aislamiento según los decreta el Gobierno.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU a la médica, a continuación:

