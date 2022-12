Policías ratifican compromiso para contar la verdad de la masacre de Mondoñedo

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el capitán (r) Carlos Alberto Niño, el mayor (r) Héctor Castro, el sargento viceprimero (r) Nestor Gabriel Barrera, los cabos primeros retirados Pablo Salazar y Hernando Villalba, los subintendentes retirados Milton Marino y Carlos Alfonso Pineda, y el agente (r) Filemon Fabra, ratificaron su compromiso de permanecer en este tribunal y contar toda la verdad sobre la masacre de Mondoñedo en 1996.



Los policías además se comprometieron a no volver a estar implicados en hechos que atenten contra los derechos humanos, así como no volver a usar armas y colaborar en todo lo que puedan a las familias de los estudiantes desaparecidos de la Universidad Distrital Vladimir Zambrano, Jénner Mora, Juan Palacios, Arquímedes Moreno, Federico Quesada y Martín Valdivieso.



¿A qué más se comprometieron?



El mayor Héctor Castro se comprometió a construir un programa de derechos humanos en la Policía Nacional. "Quiero que los policías no lleguen a lo mismo que yo", dijo.

El capitán Carlos Niño afirmó que dirá una verdad real, completa, que permita tener un mejor contexto de lo que ha vivido el país.



Expresó que "cuando alguien muere a causa natural es entendible, pero cuando alguien muere de una manera violenta no es entendible, la violencia no es el camino para construir un mejor país, es mi intención que en el caso de los miembros de la Policía Nacional conozcan estos hechos de nuestra voz, que no sigamos hablando de derecho internacional Humanitario solo con un libro, quiero que las familias cuenten con el apoyo psicológico que brinda la Policía".



Por su parte, el sargento Néstor Barrera reconoció que actuaron de manera irracional, por lo que está dispuesto a decir toda la verdad. “Sería bueno que nos podamos reunir en una plaza pública y pedir perdón por todo lo que hicimos, somos humanos y erramos. Mi esposa y mis hijos también fueron víctimas, yo no soy una mala persona", resaltó.



Mientras el cabo Pablo Salazar se comprometió a no participar nuevamente en actos violentos o que violen los derechos humanos. "Mi propuesta es someterme a la justicia", señaló.



El subintendente Milton Marino aseguró que tomará un curso académico de derechos humanos, y se someterá los programas de reparación de la JEP.



A su turno, el subintendente Carlos Alfonso Pineda, admitió que, aunque con nada van a poder reparar a las víctimas, ofrece ayudar a las familias en todo lo que necesiten y decir la verdad.



Finalmente, el agente Filemon Fabra se comprometió a hacer cartillas para contar la verdad y colaborar en todo lo que la Jurisdicción y las familias lo requieran.



Cabe recordar que esta masacre ocurrió entre el 6 y 7 de septiembre de 1996, cuando cuatro estudiantes fueron secuestrados, torturados, asesinados, incinerados y abandonados en el basurero de Mondoñedo.



Al día siguiente, dos alumnos más fueron asesinados al salir de sus casas el 7 de septiembre, bajo el argumento que hacían parte de la red urbana de las Farc.