Por caso de Wilson Royero reviven sentencia de la Corte: "Los celos no justifican"

Luego de conocerse el homicidio de Wilson Royero a manos de su pareja, al parecer, en un ataque de celos en medios de una discusión en Anzá, Antioquia, se generó un fuerte debate a nivel nacional por esto y es que la noticio conmocionó por la forma en que se terminó dando.

Las autoridades de Anzá capturaron a la mujer, señalada de agredir al médico con un arma blanca, dentro de un hotel del municipio. Según el coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía de Antioquia, se encontraron pruebas contundentes que vinculan a la sospechosa con el delito.

“Celos no justifican un delito”: Corte Suprema

Ante este caso, algunas personas han revivido la declaración de la Sala Penal de la Corte Suprema al indicar que “los celos no justifican el cometer un delito”, esto cuando sentenció a un hombre en Medellín que, en 2017, golpeó a su pareja por hablar con otra persona durante una fiesta.

“Con esto, no tiene ningún sustento acusar a la sentencia por no haber analizado un presunto error de tipo, cuando el desconocimiento de la edad no tiene incidencia, en ningún sentido, en un elemento normativo del tipo penal de lesiones personales por el que fue condenado, ni sobre las circunstancias de agravación que condicionaron su pena”, indicó la Corte.

La #SalaPenal de la @CorteSupremaJ dejó en firme la condena a un hombre que golpeó con una botella a un joven que supuestamente coqueteó con su pareja. La Sala consideró que los celos no justifican ninguna agresión. Ver: https://t.co/VntCLf88eQ pic.twitter.com/1KVqXhXbbX — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) May 4, 2024

El caso de Wilson Royero

La Policía de Anzá, Antioquia, capturó a Ximena Martínez, una mujer de 37 años, quien asesinó al médico Royero en lo que, según fuentes oficiales, se dio durante un ataque de celos de ella que derivó en una discusión y, posteriormente, el homicidio.

Aunque la mujer aseguró durante su audiencia de imputación de cargos que actúo en legítima defensa, pero la madre del joven asesinado aseguró que él no era persona violenta por lo que este caso se encuentra en desarrollo por la Fiscalía General de la Nación. Llevaban ocho meses de relación.

Ximena Martínez, presunta asesina del médico Wilson Royero Foto: Policía