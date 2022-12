Prima del 'Ñoño' Elías no aceptará cargos por lavado de activos

El abogado Iván Cancino aseguró que Basima Patricia Elías Nader, prima del senador Bernardo "El Ñoño Elías", no aceptará cargos por el delito de lavado de activos dentro del escándalo de pago de sobornos de Odebrecht.



"Aquí el señor Elías no tiene testaferro, ni la señora Basima Patricia Elias es testaferra de nadie. Tenemos todas las declaraciones de renta y su contabilidad perfectamente en regla para ser exhibidas ante un juez en cualquier momento", señaló el abogado.



Aseguró que "no ha tenido ningún manejo ni financiero, ni directivo ni de nada que ver con los dineros en la campaña u otro evento que se pueda predicar que conocía de actividad alguna eso no lo podrá probar la fiscalía ni hoy, ni en el juicio, ni nunca”.



Agregó que si el excongresista Otto Nicolas Bula tratar de vincular a su clienta con el caso Odebrecht presentará las denuncias correspondientes ante la justicia.



La mujer está relacionada con la historia del pago de sobornos de Odebrecht como intermediaria de los pagos que recibió el senador Bernardo Elías Nader.



"A Basima Patricia Elías Nader, quien habría recibido dineros con destino al Senador Bernardo Elías . Se le imputará el delito de lavado de activos", señaló el fiscal general.



El ente investigador está tras la pista de informaciones que sugieren que otros familiares y políticos de Córdoba se prestaron para recibir los dineros que le pagaron al Senador.



La Fiscalía ha dicho que los porcentajes recibidos fueron así: "El testimonio señalaba que “2 % para Bernardo y los amigos de las comisiones de presupuesto que maneja Bernardo, un 1 % para Federico Gaviria y para Otto Bula, (...) y un 1 % para otros políticos que estaba manejando Federico”, señaló el fiscal general.



Cabe recordar que este miércoles, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, fue capturada Basima Patricia Elías Nader, prima del senador Bernardo Elías.



Basima regresaba a Bogotá de un viaje en Miami con su familia y al cruzar los filtros de Migración fue notificada de una orden de captura en su contra.



Cabe recordar que los sobornos de Odebrecht ascendieron a 84.105 millones de pesos.



