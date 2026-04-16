Procuraduría destituye e inhabilita por 15 años a exdirectora de Aremca que capturada por Fiscalía

La Procuraduría General de la Nación profirió fallo de primera instancia dentro de un proceso disciplinario contra Emilia Álvarez Guerrero, quien se desempeñó como directora ejecutiva de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), por presuntas irregularidades en la contratación de un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías.

Según el análisis del ente de control, la exfuncionaria habría omitido aplicar la licitación pública, pese a tratarse de un contrato de obra financiado con recursos públicos del Sistema General de Regalías, lo que obligaba a seguir el Estatuto General de Contratación.

Además, la Procuraduría estableció que tampoco se aplicaron los pliegos tipo obligatorios exigidos para este tipo de contratos de infraestructura, lo que vulneró las reglas de transparencia y selección objetiva.



El entramado de corrupción que descubrió la Fiscalía

En las últimas horas la Fiscalía capturó a 9 personas reveló un nuevo entramado de corrupción que habría utilizado la figura del esquema asociativo de municipios para direccionar contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, en medio de presuntas irregularidades en su ejecución y apropiación indebida de dineros públicos

En diligencias adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación en los municipios de Arauca, Barranquilla y Cantagallo, fueron capturadas. Entre los detenidos figuran Emilia Álvarez Guerrero, representantes legales, coordinadores de planeación y financieros, así como la tesorera de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), entidad que, según la investigación, habría sido utilizada como instrumento para ejecutar los hechos ilícitos.