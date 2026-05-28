Procuraduría indaga a 6 ministros que pudieron incurrir en indebida participación en política

El procurador general, Gregorio Eljach, hizo un llamado a los funcionarios para que tengan cuidado y no incurran en participación indebida en política durante estas elecciones del 31 de mayo. En el mismo sentido, confirmó que ya la alcaldesa de San Onofre, Sucre, Marta Cantillo, fue suspendida por estas conductas.

Eljach señaló que hay en total 142 expedientes en la Procuraduría por estos casos.

“Nosotros para las elecciones de marzo y hasta el día de ayer hemos iniciado entre investigación disciplinaria e indagación preliminar 142 expedientes, de esos hay nombres de seis ministros del Gobierno nacional, hay una que está lista incluso para pliego de cargos”, explicó el procurador.

En el mismo sentido, se refirió al video que se conoció recientemente en el cual el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que "hasta el perro y el gato tienen que salir a votar el próximo 31 de mayo o, si no, nos va a llevar quien nos trajo”.



Eljach dijo que en algunos casos un video o un audio no comprueba directamente la participación indebida en política, por eso se debe avanzar con el debido proceso para tomar determinaciones.

"Arranca el video que a mí me llegó diciendo ‘el perro y el gato’ y ahí sigue hablando de medicamentos y de subsidios, pero nunca he visto, en el video que a mí me llegó, que diga que hay que votar por X o Y candidato”, dijo el procurador sobre el video del ministro.