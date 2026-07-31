Procuraduría investiga a Gabriela Muñoz por presunto tráfico de influencias en la Aerocivil

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria formal para determinar el alcance de presuntas irregularidades cometidas por Gabriela Muñoz Olaya, joven estudiante de derecho e influencer cercana al presidente Gustavo Petro, en la Aeronáutica Civil.

La decisión fue adoptada mediante un documento de ocho páginas firmado por la procuradora delegada Sonia Patricia Téllez, en el cual se ordena el recaudo de pruebas para esclarecer su presunta injerencia en decisiones administrativas de alto nivel dentro de la entidad.

El expediente busca establecer si la estudiante ejerció un presunto tráfico de influencias para beneficiar a familiares y allegados con contratos de prestación de servicios en la institución encargada del control de la aviación civil en Colombia.

El pliego del órgano de control analiza la vinculación laboral de varias personas allegadas a Muñoz Olaya dentro de la plantilla de la Aeronáutica Civil.



Entre los nombres que figuran dentro de la indagación disciplinaria se encuentran Santiago David Muñoz Olaya (hermano de la influencer), Silvana María Muñoz Jaramillo, Samuel Muñoz Rayo y Daniel Felipe Arias Olaya.

Adicionalmente, el ministerio público evalúa aparentes anomalías en el trámite de un contrato específico, así como la habilitación irregular de días y horarios no laborables para adelantar actuaciones de contratación estatal en la entidad.

Dentro del paquete de pruebas decretadas, la Procuraduría citó a rendir testimonio a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

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La exfuncionaria deberá precisar las circunstancias y fundamentos de sus señalamientos sobre la presunta influencia ejercida por Muñoz Olaya en el manejo interno y la toma de decisiones presupuestales de la Aerocivil.

Asimismo, el organismo de control requirió formalmente a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, copia de los requerimientos y auditorías solicitados a la Aeronáutica Civil sobre la gestión de contratos de prestación de servicios ejecutados en la entidad.