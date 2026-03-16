Procuraduría pide a la Corte dar luz verde a decreto tributario de la primera emergencia económica

Blu Radio conoció en primicia el concepto de 42 páginas donde la Procuraduría le pide a la Corte Constitucional avalar la mayoría de artículos del decreto 1474, que recaudaba los impuestos al amparo de la primera emergencia económica que actualmente está suspendida provisionalmente por decisión del alto tribunal.

En el concepto enviado al despacho del magistrado Juan Carlos Cortés, el Ministerio Público argumentó que el Gobierno necesitaba adoptar esas disposiciones fiscales para poder cubrir los gastos extraordinarios derivados de la emergencia.

Procuraduría General de la Nación Foto: Procuraduría

Y es que varios de los decretos derivados del ‘decreto madre’ reposan en varios despachos; este, que en su momento fue el más polémico porque era el que cobraba el IVA del 19 % a los licores, además del IVA a los juegos de azar y al impuesto al patrimonio.

De acuerdo con la Procuraduría, las medidas tributarias analizadas hacen parte de las facultades que la Constitución le otorga al Gobierno durante los estados de excepción, siempre que cumplan los requisitos de necesidad, conexidad y proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia constitucional.



Corte Constitucional Foto: Corte Constitucional

En ese sentido, Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, pidió al alto tribunal avalar la mayoría de artículos y solo solicita tumbar el número 14. Sobre esta discusión pendiente allí, en la Sala Plena de la Corte Constitucional, se espera que en la última semana los ocho magistrados se reúnan para debatir la ponencia de Carlos Camargo sobre la primera emergencia económica.