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Blu Radio  / Judicial  / Procuraduría pide a la Corte dar luz verde a decreto tributario de la primera emergencia económica
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Procuraduría pide a la Corte dar luz verde a decreto tributario de la primera emergencia económica

El Ministerio Público pidió a la Corte Constitucional avalar la mayoría de artículos de la suspendida emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro.

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