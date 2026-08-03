Procuraduría suspende al director de Fenoge por irregularidades en contratos de paneles solares

La Procuraduría General de la Nación ha tomado la decisión de suspender provisionalmente por un periodo de tres meses (90 días) al director ejecutivo del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de Energía (Fenoge), Brayan Giraldo Ruiz.

Esta medida se produce en el marco de una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la contratación para el mantenimiento, monitoreo y gestión de sistemas solares fotovoltaicos, un proyecto que representa una de las banderas principales del gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de energías renovables.

Irregularidades en la contratación y hallazgos forenses

De acuerdo con el organismo de control, existen posibles vulneraciones a los principios de transparencia, legalidad, moralidad administrativa y selección objetiva. Uno de los puntos más críticos señalados es la expedición extemporánea de una adenda que modificaba los requisitos y criterios del proceso de invitación abierta.

Un análisis forense realizado a los metadatos del archivo PDF de dicha adenda permitió establecer que el documento fue creado y modificado el 8 de julio, a pesar de que figuraba con fecha del 6 de julio, momento en el cual el plazo legal ya había expirado.



Adicionalmente, la Procuraduría cuestiona que se incluyera un "cupo de crédito aprobado" como criterio de evaluación para asignar puntaje. El ente de control considera que este requisito debería ser una condición habilitante de capacidad financiera y no un factor de calificación, ya que esto podría otorgar ventajas indebidas y restringir la libre concurrencia de oferentes, sugiriendo que el proceso podría estar direccionado.

Presunto uso de recursos públicos para fines políticos

Más allá de los contratos de paneles solares, Brayan Giraldo Ruiz enfrenta señalamientos por el presunto desvío de 250 millones de pesos para financiar una manifestación política en favor de Andrés Camacho.

Estos recursos habrían sido gestionados a través de un convenio entre Fenoge y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), donde se registraron gastos para marchas ordenadas por directivos del fondo. Cabe resaltar que Andrés Camacho ha sido vinculado al sector de minas y energía y fue precandidato del Pacto Histórico.

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Escuche aquí la entrevista: