Procuraduría vigila millonario contrato de la Policía para erradicación de cultivos ilícitos

La Procuraduría activó una vigilancia preventiva sobre un millonario proceso contractual de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional relacionado con las operaciones de erradicación manual de cultivos ilícitos en el país.

La actuación de la Procuraduría busca garantizar la operación integral de los Grupos Móviles de Erradicación (GME), encargados de intervenir territorios afectados por narcotráfico y economías ilegales.

Según un requerimiento oficial enviado al director de la Dirección Antinarcóticos, brigadier general William Castaño Ramos, la Procuraduría abrió una actuación preventiva tras detectar múltiples observaciones, solicitudes de verificación y reclamaciones presentadas durante la etapa de evaluación contractual.

El Ministerio Público pidió explicaciones detalladas sobre el estado actual de las evaluaciones, las reclamaciones formuladas por los participantes y las verificaciones adelantadas por la entidad, justo cuando se acerca una decisión definitiva sobre la adjudicación del contrato o una eventual declaratoria de desierto.



Policía Nacional Foto: AFP

La Procuraduría también solicitó conocer las medidas adoptadas por la Policía Nacional para garantizar principios como transparencia, publicidad, igualdad, responsabilidad y selección objetiva dentro del proceso de contratación.

Además de requerir explicaciones, el organismo ordenó a la Dirección Antinarcóticos remitir copia de la decisión final que se adopte dentro del proceso, junto con los documentos técnicos y jurídicos que sustenten esa determinación.

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El documento, firmado por el procurador delegado Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, fijó un plazo de un día hábil para la entrega de la información, teniendo en cuenta la etapa crítica en la que se encuentra el proceso.

Sin embargo, cabe aclarar que la Procuraduría aseguró que esta actuación tiene un carácter exclusivamente preventivo y no implica un prejuzgamiento ni una interferencia en las competencias de la Policía Nacional para tomar la decisión contractual.