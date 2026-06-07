Procuraduría formuló cargos a exalcalde de Chima por ocultamiento de bienes

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exalcalde de Chima, Santander, Sergio Alexander González Hernández, por una presunta omisión en el cumplimiento de sus deberes legales durante su administración.

Según informó la Procuraduría Provincial de San Gil, el exmandatario habría incumplido con la obligación de presentar y publicar la actualización de su declaración de bienes y rentas, así como la información relacionada con posibles conflictos de interés correspondiente al periodo 2021-2023, requisito establecido por la ley para los servidores públicos.

El ente de control busca establecer si la conducta atribuida a González Hernández vulneró los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad que rigen la función administrativa.

De acuerdo con la investigación disciplinaria, la presunta falta fue calificada provisionalmente como grave, a título de culpa grave, por lo que el proceso continuará para determinar si existió responsabilidad disciplinaria por parte del exalcalde.



La Procuraduría señaló que la formulación de cargos no constituye una sanción, sino una etapa del proceso en la que se garantiza el derecho de defensa y contradicción del investigado.