¿Quién es Paul Naranjo, el otro detenido por la muerte de Ana María Castro?

Este lunes, fue capturado el joven Paul Naranjo quien, según la Fiscalía, junto a Julián Ortegón serían los responsables del homicidio de Ana María Castro.

El joven era el conductor de la camioneta de la que, al parecer, fue lanzada Ana María castro, en la calle 80 con carrera 69 en Bogotá.

El pasado mes de enero, el joven habló con el programa Séptimo Día , antes de que se conociera la decisión de la Fiscalía en su contra.

“(La conocí a Ana María Castro ) en una fiesta. Estaba en Cajicá. Estaba yo allá haciendo unas fotografías de un evento de electrónica. Yo la traje, cambiamos números y seguimos hablando”, relató el hombre al programa.

Según allegados a la joven, Naranjo pretendía a Castro, versión que él mismo corroboró a Séptimo Día.

“La pretendía, pero esas actitudes de fiesta me hacían tomar distancia”, dijo Paul.

Publicidad

Esta es la entrevista con Séptimo Día:

BLU Radio, de otro lado, accedió al relato de Mateo Reyes, el otro joven que viajaba el día de los hechos, 5 de marzo de 2020, en el carro, tras salir de una discoteca en Bogotá.

“Cuando íbamos por la calle 80 con 69, por donde ocurrió el incidente, alguno de los amigos me dijo que yo no podía ir con ellos a la casa, entonces pararon. Me bajé del carro y Ana se bajó detrás mío, yo me subí al andén y Ana se quedó hablando con los ocupantes del vehículo por la ventana no sé si la delante o la de atrás", relató.

"Lo que sé es que Ana ya estaba abajo de la camioneta, escuché discutir a Ana con alguno de sus amigos y les preguntaba “por qué, por qué” y de un momento al otro el que iba manejando el carro arranca y como Ana estaba recostada sobre la ventanilla no sé si fue que quedó enganchada en el auto en el auto y como arrancó tan rápido, Ana se cayó al piso y se golpeó la cabeza, yo no sé si el carro la arrastró, pero sí giró antes de caer por la fuerza del carro al arrancar. Yo me acerqué a Ana a verla y observé que estaba quieta y no se movía, entonces yo entré en shock y mi primera reacción fue tratar de parar algún vehículo para ver si alguno ayudaba a llevarlo a una clínica”, contó Reyes a la Fiscalía.